Văn hóa - Văn nghệ

Phim "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 thu hút khán giả Việt

M.Khuê

Phim kinh dị Thái Lan "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" phần 3 đã ra rạp Việt từ ngày 10-10.

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 14-10, phim đã thu về hơn 55 tỉ đồng (bao gồm các suất chiếu sớm và vé đặt trước). Tác phẩm này cũng đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

"Tee Yod: Quỷ ăn tạng" phần 3 do Narit Yuvaboon đạo diễn, thay thế Taweewat Wantha - người từng thực hiện thành công 2 phần trước. Dù có ý kiến trái chiều về chất lượng nội dung phần 3 nhưng phim vẫn đang được khán giả Việt đón nhận tích cực.

Trong phần 3, câu chuyện tiếp nối với sự bình yên của gia đình Yak sau cái kết tưởng chừng viên mãn của phần 2. Yak tiêu diệt được con quỷ và trả thù cho người em gái Yam đáng thương đã qua đời ở phần đầu. Dù khao khát trở lại quân ngũ, Yak vẫn canh cánh nỗi lo gia đình sẽ phải đối diện hiểm nguy lần nữa. Nỗi lo thành hiện thực khi con quỷ trở lại, bắt mất em út Yee. Để cứu Yee, Yak cùng gia đình vào khu rừng quỷ ám...

Phim "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" 3 thu hút khán giả Việt - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “Tee Yod: Quỷ ăn tạng” 3. (Ảnh của nhà phát hành phim)

Loạt phim "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" lâu nay được nhiều khán giả Việt Nam yêu thích. Trong phần đầu, tác phẩm đã thu về 54,7 tỉ đồng và phần thứ hai đột phá lên đến 99,6 tỉ đồng. Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả khiến nhà sản xuất phim đẩy mạnh quảng bá tại thị trường Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 10-10, dàn diễn viên chính trong "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" gồm: Nadech Kugimiya (vai Yak), Junior Kajbhandit Jaidee (Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (Yod), Denise Jelilcha Kapuan (Yad) và Nina Natcha Jessica Padovan (Yee) đã đến TP HCM giao lưu với giới truyền thông, đồng thời tham gia "Ngày hội Tee Yod" và gặp gỡ, tương tác cùng khán giả.

Tin liên quan

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được TP HCM khen thưởng với phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được TP HCM khen thưởng với phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

(NLĐO) - TP HCM trao bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vì đóng góp xuất sắc với phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Đề cử Mai Vàng hạng mục nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình: Nở rộ đa sắc màu

Tạo được ấn tượng với khán giả màn ảnh năm nay là những gương mặt nữ trẻ, diễn xuất nội lực

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc

(NLĐO) – Phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" với dàn diễn viên: Ái Như, Thành Hội, Trần Kim Hải, Tín nguyễn, Hồng Ánh, Ngọc Sơn… ra rạp từ ngày 31-10.

