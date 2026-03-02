HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ninh Bình có tân Bí thư Tỉnh ủy

Tuấn Minh

(NLĐO) - Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ngày 2-3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, chủ trì hội nghị.

- Ảnh 1.

Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cho biết thực hiện công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ông Đặng Xuân Phong yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Hội nghị sau đó tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu, ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tại xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (cũ) nay là tỉnh Lào Cai. Ông tốt nghiệp Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế chính trị, Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Yên Bái cũ, trong đó có chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Văn Yên nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Khi Yên Bái hợp nhất với Lào Cai thành tỉnh Lào Cai mới, ông Trần Huy Tuấn được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị ngày 12-11-2025, ông Trần Huy Tuấn được điều động giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

