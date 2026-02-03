Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu xúc động khi nhận phần thưởng cao quý của Đảng

Ngày 3-2, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức lễ trao tặng Huy hiện Đảng. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh – đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết (phải) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Huỳnh Phong

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết sinh năm 1972, được kết nạp Đảng vào ngày 14- 2-1996, chính thức ngày 14-2-1997. Ông đã từng trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, có nhiều kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đến tháng 2-2025, ông Nguyễn Văn Quyết được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An. Sau khi hợp nhất Long An và Tây Ninh thành tỉnh Tây Ninh mới, ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Văn Quyết được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu khi nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Ảnh: Huỳnh Phong

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Huỳnh Phong

Phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiện Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết bày tỏ vinh dự khi nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Theo ông, đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, phần thưởng cao quý của Đảng, cũng là lời nhắc nhở sâu sắc ông tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm, vững niềm tin với Đảng, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và sự tin yêu, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Tây Ninh.