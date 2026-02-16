Tối 16-2 (29 Tết), ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã đến thăm, tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong đêm giao thừa tại phường Buôn Ma Thuột.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường đêm giao thừa

Tại đây, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới đến đoàn viên, người lao động. Ông ghi nhận những đóng góp thầm lặng của công nhân vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn đường phố trung tâm tỉnh sạch đẹp trong những ngày Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá cao các cấp công đoàn tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao 50 suất quà cho công nhân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Đắk Lắk, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Chị H'Laura Niê (đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn) gửi lời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và tổ chức công đoàn.

"Với những công nhân làm việc trong đêm giao thừa, đây là sự động viên rất ý nghĩa. Phần quà này giúp tôi có thêm kinh phí để gia đình đón Tết ấm áp hơn" - chị H'Laura Niê chia sẻ.