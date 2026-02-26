Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực kho lạnh của Công ty TNHH Hằng Vinh (ấp Lò Vôi, xã Long Hải). Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động, một người khác bị thương nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Vụ nổ khiến ông M. tử vong khi đang vệ sinh vỉ phơi cá gần đó

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, ông Đoàn Văn N. (51 tuổi), thợ sửa máy nén khí, đang trao đổi với anh Nguyễn Ngọc T. (36 tuổi), quản lý công ty, về việc sửa chữa hệ thống máy nén khí thì bình hơi bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ làm ông N. bị nhiều thương tích. Các mảnh vỡ từ bình hơi văng xa, trúng ông Phạm Văn H. (41 tuổi) và ông Trần Văn M. (47 tuổi) khi cả hai đang vệ sinh vỉ phơi cá gần đó.

Hậu quả, ông Trần Văn M. tử vong tại chỗ; ông Phạm Văn H. bị gãy chân, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.