Bàn tay và đùi người đàn ông dập nát sau tiếng nổ lớn

Ngày 20-8, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (Đồng Nai) cấp cứu cho ông T.T.Q. (49 tuổi, ngụ xã Tân Lợi) bị giập nát bàn tay, một phần đùi và tổn thương ngực.

Cục sạc tự chế còn sót lại

Vào tối qua (19-8), người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Nghi có sự chẳng lành, ra xem thì họ phát hiện một người đàn ông bê bết máu nằm cạnh ghế đá trên vỉa hè đường. Tại hiện trường, nạn nhân bị giập nát bàn tay, phần ngực cùng một phần đùi phải bị thương. Vết máu vương vãi xung quanh.

Bên cạnh đó, có một số bộ phận điện thoại di động vỡ nát, một vật giống cục pin có gắn dây điện ở hai đầu…

Nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Do vết thương phức tạp, nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM tiếp tục điều trị.