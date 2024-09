"Nổ" có nhiều mối quan hệ, gã đàn ông lừa đảo hàng trăm triệu đồng "chạy án"

Ngày 18-9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình dương cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Chu Minh Quang (SN 1983; ngụ TP HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 1-2024, bà H.N. có chồng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam với tội danh "Giết người".

Đối tượng Chu Minh Quang

Thông qua các mối quan hệ, bà H.N. liên hệ Đặng Quốc Huy (SN 1986; ngụ tỉnh Tây Ninh) và chuyển 703 triệu đồng để Huy xin cho chồng bà được tại ngoại. Sau đó, Huy liên hệ và chuyển 295 triệu đồng cho Chu Minh Quang để làm thủ tục cho chồng bà H.N. được tại ngoại.

Tuy nhiên, Huy và Quang không thực hiện được như đã hứa, cũng không trả lại tiền cho bà N.

Làm việc với Cơ quan CSĐT, Quang thừa nhận hành vi nhận tiền “chạy án” từ Huy.

Trước đó, tháng 7-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Huy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng Đặng Quốc Huy và Chu Minh Quang, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương (615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) hoặc điều tra viên Trịnh Văn Hồng, điện thoại 077.929.1976, để phối hợp giải quyết.