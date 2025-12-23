HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nổ lớn làm sập nhà trọ, 2 anh em ruột bị thương

Tr.Đức

(NLĐO)- Đêm 22-12, một vụ nổ lớn làm sập phòng trọ ở Hải Phòng khiến người anh bị thương tích nặng, người em vào cứu cũng bị thương ở chân

Sáng 23-12, lãnh đạo phường An Hải (TP Hải Phòng) cho biết Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ tại nhà trọ khiến 2 người bị thương.

Nổ lớn tại nhà trọ Hải Phòng khiến 2 người bị thương nặng - Ảnh 1.

Sau vụ nổ, 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 35 phút ngày 22-12, Công an phường An Hải nhận được tin báo về vụ cháy nổ xảy ra tại nhà trọ số 20, ngõ Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải.

Ngay sau đó, Công an phường An Hải phối hợp Đội Cảnh sát PCCC khu vực 4 nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức phun nước dập lửa, đồng thời cùng người dân và lực lượng an ninh cơ sở giải cứu các nạn nhân.

Vụ nổ làm 2 người bị thương gồm: ông Quách Văn H. (SN 1981, quê ở phố Re, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) bị bỏng nặng, thương tích ở mặt, tay, chân. Thấy anh trai gặp nạn, ông Quách Văn Ch. (SN 1983) lao vào cứu anh thì bị thương ở chân. Hiện, cả 2 nạn nhân đang được cấp cứu Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Vụ nổ cũng làm sập hoàn toàn gian nhà trọ cấp 4 lợp mái tôn, rộng khoảng 20 m2. Chủ nhà trọ là bà Nguyễn Thị C. (SN 1966).

Hiện, Công an phường An Hải đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

