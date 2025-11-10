HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Sự cố cháy nổ trụ điện vừa xảy ra vào chiều tối 10-11 tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng gây mất điện diện rộng.

Chiều tối 10-11, một tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực trụ điện đầu đường số 4, gần một công ty trong khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối - Ảnh 1.

Xe chữa cháy chuyên dụng được huy động đến hiện trường

Sự cố khiến hàng trăm hộ dân và một số doanh nghiệp mất điện.

Chứng kiến vụ việc, ông Hồ Văn Giáp (chủ cơ sở kinh doanh Bánh canh Quảng Trị trên đường Âu Cơ) cho biết vào khoảng 17 giờ 40 phút bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Nhìn ra trụ điện, ông thấy khói lửa bốc lên dữ dội.

Ngay sau đó, nguồn điện trong khu vực tổ dân phố 83 và chợ Thanh Vinh bị cắt hoàn toàn.


Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối - Ảnh 2.

Vụ cháy nổ gây mất điện diện rộng, hàng trăm hộ dân chìm trong bóng tối

Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối - Ảnh 3.

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, ngành điện Đà Nẵng đã khắc phục sự cố, đóng điện trở lại cho người dân

Sự cố khiến một số công ty trong KCN Hòa Khánh phải tạm ngừng sản xuất. Hàng loạt quán ăn, cửa hàng dọc đường Âu Cơ – đoạn qua chung cư Hòa Khánh và chợ Thanh Vinh không thể buôn bán vào giờ cao điểm.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, khống chế nguồn lửa. 

Cùng lúc, nhân viên điện lực khẩn trương có mặt để kiểm tra và khắc phục sự cố để khôi phục cấp điện trở lại cho người dân.

"Đến 19 giờ 30 phút, khu vực nhà tôi đã có điện trở lại. Công tác khắc phục sự cố được triển khai rất nhanh. Cảm ơn lực lượng chức năng, đặc biệt là ngành điện của thành phố", ông Hồ Văn Giáp bày tỏ.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


