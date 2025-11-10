Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối

Sự cố khiến hàng trăm hộ dân và một số doanh nghiệp mất điện.

Chứng kiến vụ việc, ông Hồ Văn Giáp (chủ cơ sở kinh doanh Bánh canh Quảng Trị trên đường Âu Cơ) cho biết vào khoảng 17 giờ 40 phút bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Nhìn ra trụ điện, ông thấy khói lửa bốc lên dữ dội.

Ngay sau đó, nguồn điện trong khu vực tổ dân phố 83 và chợ Thanh Vinh bị cắt hoàn toàn.







Vụ cháy nổ gây mất điện diện rộng, hàng trăm hộ dân chìm trong bóng tối

Đến 19 giờ 30 cùng ngày, ngành điện Đà Nẵng đã khắc phục sự cố, đóng điện trở lại cho người dân

Sự cố khiến một số công ty trong KCN Hòa Khánh phải tạm ngừng sản xuất. Hàng loạt quán ăn, cửa hàng dọc đường Âu Cơ – đoạn qua chung cư Hòa Khánh và chợ Thanh Vinh không thể buôn bán vào giờ cao điểm.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, khống chế nguồn lửa.

Cùng lúc, nhân viên điện lực khẩn trương có mặt để kiểm tra và khắc phục sự cố để khôi phục cấp điện trở lại cho người dân.

"Đến 19 giờ 30 phút, khu vực nhà tôi đã có điện trở lại. Công tác khắc phục sự cố được triển khai rất nhanh. Cảm ơn lực lượng chức năng, đặc biệt là ngành điện của thành phố", ông Hồ Văn Giáp bày tỏ.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



