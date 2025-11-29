Sau tiếng nổ lớn ở TPHCM, một người tử vong

CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 29-11, Công an xã Nhuận Đức, TPHCM điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến 1 người tử vong.

Lực lượng công an điều tra nguyên nhân.

Trưa cùng ngày, người dân sống ở đường Nguyễn Thị Bưa, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi cũ) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ một căn nhà. Hàng xóm chạy đến thì thấy bên trong căn nhà đã hư hỏng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM phối hợp Công an xã Nhuận Đức điều động lực lượng đến hiện trường.

Bước đầu xác định một người đàn ông đã tử vong sau vụ nổ.

Theo người dân khu vực, thời điểm xảy ra vụ nổ, các khu vực lân cận đã xảy ra rung lắc nhẹ.