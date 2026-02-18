HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nổ lớn tại cơ sở quân cảnh Nga, ít nhất 3 người thiệt mạng

Cao Lực

(NLĐO) - Truyền thông Nga đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng vì vụ nổ tại một cơ sở cảnh sát quân sự ở thị trấn Sertolovo, tỉnh Leningrad – Nga.

Dẫn một nguồn tin mật, kênh tin tức 78 của St Petersburg cho biết thêm vụ nổ ngày 18-2 còn khiến nhiều người khác bị thương.

Trang tin địa phương 47 News, dẫn nguồn từ lực lượng khẩn cấp, cũng đưa tin có 3 người thiệt mạng.

Những hình ảnh chưa được kiểm chứng do nhiều cơ quan truyền thông chia sẻ dường như cho thấy 2 tầng trên cùng của cơ sở nêu trên đã bị sập, với những đống đổ nát lớn bao quanh công trình.

Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko cho biết nguyên nhân vụ sập đang được điều tra.

Ông nói binh sĩ và lực lượng an ninh đã được điều đến hiện trường để hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân có thể còn mắc kẹt.

Nổ lớn tại cơ sở quân cảnh Nga, ít nhất 3 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là cơ sở cảnh sát quân sự ở thị trấn Sertolovo sau vụ nổ. Ảnh: The Moscow Times

Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã mở cuộc điều tra về khả năng vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy.

"Bước đầu xác định có thương vong do vụ việc gây ra" - cơ quan này cho biết thêm.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh một vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu tại Geneva - Thụy Sĩ.

Kỳ vọng đối với 2 ngày đàm phán theo lịch trình là không cao, khi cả hai bên dường như chưa sẵn sàng nhượng bộ về các vấn đề lãnh thổ then chốt và những bảo đảm an ninh trong tương lai, theo đài Al Jazeera.

Nga thường xuyên hứng chịu các vụ phá hoại nhằm vào căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Rò rỉ khí gas là nguyên nhân phổ biến gây ra các vụ nổ tại những tòa nhà xây dựng từ thời Liên Xô ở Nga, mặc dù nhà chức trách chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy đây là nguyên nhân trong vụ việc lần này.

