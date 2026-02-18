HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 18-2: Tranh cãi quanh đường ống dẫn dầu Nga qua Ukraine

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Croatia cho biết nước này đã từ chối yêu cầu hỗ trợ vận chuyển dầu từ Nga sang Hungary và Slovakia sau sự cố ở Ukraine.

Theo đài Al Jazeera, Hungary và Slovakia đã yêu cầu Croatia giúp họ đảm bảo nguồn cung dầu của Nga sau sự gián đoạn dòng chảy dầu qua Ukraine, mà hai nước này đổ lỗi cho Kiev.

Hungary và Slovakia vốn được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu Nga và cho đến gần đây, dòng chảy qua Ukraine vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, việc vận chuyển dầu đến Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn từ cuối tháng 1 sau khi một cuộc không kích của Nga làm hư hại đường ống Druzhba trên lãnh thổ Ukraine.

Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine, "nhờ vả" Croatia - Ảnh 1.

Đám cháy tại cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu Druzhba sau cuộc tấn công của Nga vào ngày 27-1 - Ảnh:Andrii Sybiha/X

Hôm 16-2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cáo buộc Ukraine không nối lại việc vận chuyển dầu vì lý do chính trị, đồng thời thông tin việc ông và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia đã yêu cầu Croatia giúp bảo đảm nguồn cung dầu Nga thông qua đường ống Adria ở nước này.

Đáp lại những cáo buộc của hai nước EU, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đăng một bức ảnh trên mạng xã hội về các nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy tại đường ống dẫn dầu Druzhba. 

Trong bài đăng, ông cáo buộc Hungary đã không lên tiếng công khai về vụ việc trong 2 tuần vì cho rằng đồng minh của họ, Nga, phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công đường ống dẫn dầu.

Điện Kremlin hôm 16-2 cho biết họ đồng ý với tuyên bố của Thủ tướng Slovakia Robert Fico trước đó, vốn cáo buộc rằng Ukraine trì hoãn việc nối lại đường ống dẫn dầu Druzhba, nhằm gây áp lực để Hungary thôi phản đối việc Ukraine gia nhập EU trong tương lai.

Theo Kyiv Independent đưa tin tối 16-2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Kinh tế Croatia Ante Susnjar cho biết nước này đã từ chối yêu cầu của Hungary và Slovakia về việc vận chuyển dầu Nga.

Theo ông Ante, không một quốc gia EU nào còn có bất kỳ "lý do kỹ thuật" nào để tiếp tục phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga.

"Một thùng dầu mua từ Nga có vẻ rẻ hơn đối với một số quốc gia nhưng lại góp phần tài trợ cho xung đột ở Ukraine. Đã đến lúc phải chấm dứt việc này" - nhà ngoại giao hàng đầu Croatia lập luận.

Tuy nhiên, ông Ante cũng cho biết Croatia sẵn sàng giúp giải quyết sự gián đoạn theo đúng luật pháp EU và các quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Ukraine Hungary Slovakia dầu nga Croatia
