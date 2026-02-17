HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Ukraine cảnh báo nóng ngay trước đàm phán 3 bên với Nga – Mỹ

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị không kích quy mô lớn hạ tầng năng lượng Ukraine, làm gia tăng căng thẳng trước đàm phán 3 bên tại Thụy Sĩ.

"Các báo cáo tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến hành thêm những đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Vì vậy, chúng ta cần bảo đảm toàn bộ hệ thống phòng không trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và ứng phó hiệu quả" – Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu video đăng tải tối 16-2 (giờ địa phương).

Theo ông Zelensky, điều này sẽ khiến việc đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua trở nên khó khăn hơn. "Nga càng có nhiều hành động thì càng khó để đạt được bất kỳ thỏa thuận nào"- ông lưu ý.

Đàm phán Nga – Ukraine - Mỹ tại Thụy Sĩ khó đạt hoà bình? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn Ukraine trước thềm đàm phán ba bên tại Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng các cuộc tấn công của Nga đang "liên tục thay đổi", kết hợp nhiều loại vũ khí như máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, gây khó khăn cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky đồng thời kêu gọi các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, đẩy nhanh việc cung cấp tên lửa phòng không cho Ukraine.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ chuẩn bị tham gia vòng đàm phán ba bên tại Geneva vào ngày 18-2. 

Đây là vòng đàm phán thứ 3 do Mỹ làm trung gian và lần đầu tiên dự kiến tập trung vào vấn đề then chốt nhất của cuộc xung đột - đó là tương lai các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov cho biết trên Telegram rằng phái đoàn nước này đã có mặt tại Geneva. Ông kỳ vọng "các cuộc làm việc mang tính xây dựng, đạt được kết quả thực chất về những vấn đề an ninh và nhân đạo".

TASS cho hay phái đoàn Nga do trợ lý Tổng thống Vladimir Putin là ông Vladimir Medinsky dẫn đầu sẽ tới Geneva vào sáng sớm 18-2. Thành phần phái đoàn Nga còn có Giám đốc Tình báo quân đội Igor Kostyukov, đặc phái viên Kirill Dmitriev.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán lần này sẽ bàn về "các vấn đề chính" liên quan lãnh thổ và "mọi vấn đề khác liên quan những yêu cầu mà chúng tôi đã đưa ra".

Trở ngại lớn nhất để tiến tới hoà bình là việc Nga yêu cầu Ukraine phải nhượng lãnh thổ ở miền Đông, bao gồm toàn bộ khu vực Donbas. Tuy nhiên, Kiev khẳng định kiên quyết không chấp nhận việc rút quân hay "đổi đất lấy hoà bình".

Hai vòng đàm phán trước đó do Mỹ làm trung gian tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chỉ đạt được kết quả hạn chế, chủ yếu là thỏa thuận trao đổi tù binh, chưa tạo ra bước đột phá hướng tới hòa bình.

Đàm phán Nga – Ukraine - Mỹ tại Thụy Sĩ khó đạt hoà bình? - Ảnh 2.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP

Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy, tình hình thực địa vẫn tiếp tục leo thang.

Thống đốc vùng Bryansk của Nga, ông Alexander Bogomaz, cho biết khu vực giáp biên giới Ukraine này đã hứng chịu một "cuộc tấn công quy mô lớn" bằng UAV trong đêm 16-2. Các cơ sở năng lượng bị hư hại khiến TP Bryansk cùng 5 khu vực khác bị ảnh hưởng về điện và hệ thống sưởi.

Thống đốc Bogomaz thông tin nguồn điện đã được khôi phục sau khoảng 3 giờ, song không đề cập đến vấn đề thương vong.

Những diễn biến mới cho thấy khoảng cách lập trường giữa các bên vẫn rất lớn, đặc biệt về vấn đề lãnh thổ và an ninh khiến triển vọng đạt được thỏa thuận tại Geneva còn nhiều thách thức.

Tin liên quan

Hungary chỉ trích Ukraine, tuyên bố cứng rắn với EU

Hungary chỉ trích Ukraine, tuyên bố cứng rắn với EU

(NLĐO) - Đường ống dẫn dầu Druzhba về mặt kỹ thuật đã sẵn sàng để vận hành nhưng dầu chưa thể chảy từ Nga sang Hungary, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 15-2.

Cảng dầu Nga bốc cháy sau đòn UAV của Ukraine

(NLĐO) - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một cảng ở biển Đen của Nga vào ngày 15-2.

Ukraine bắt giữ cựu bộ trưởng đang rời đất nước

(NLĐO) - Cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã bắt giữ một cựu bộ trưởng năng lượng khi đang tìm cách đào tẩu khỏi đất nước.

