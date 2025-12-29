Nỗ lực bình ổn giá thị trường Tết

Liên quan việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 và bình ổn thị trường, Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát, nắm chắc tình hình, cân đối cung cầu, ổn định giá cả, hàng hóa, dịch vụ. Các bên lên quan cần có giải pháp phù hợp, hiệu quả để ổn định thị trường, giá cả, nhất là xăng dầu, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác. Bên cạnh đó, phải tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng.

TP HCM chuẩn bị hơn 9.000 tỉ đồng hàng bình ổn

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương TP HCM, thông tin chương trình bình ổn thị trường năm nay thu hút 72 đơn vị tham gia. Phần lớn các doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình có quy mô lớn, thương hiệu uy tín, chiếm thị phần cao và là đầu mối của các chuỗi cung ứng, sản xuất như: Saigon Co.op, SATRA, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh, WinCommerce, Thế Giới Di Động, Vinamilk, Nutifood, TH True milk, Vissan, C.P. Việt Nam, Vĩnh Thành Đạt, Ba Huân…

Tổng giá trị hàng hóa DN chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ 2026 là hơn 26.000 tỉ đồng. Trong đó, hơn 9.000 tỉ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường, tăng hơn 10% so với Tết năm 2025.

Nguồn hàng bình ổn giá chiếm 23% - 43% nhu cầu thị trường tháng Tết, nhằm tạo nguồn cung ứng đủ mạnh để ổn định giá, góp phần kiềm chế lạm phát.

Các siêu thị lớn ở TP HCM tham gia chương trình bình ổn giá dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: NGỌC ÁNH

Các DN tham gia chương trình cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết (giá thấp 5% trở lên so với sản phẩm cùng quy cách, chất lượng so với giá thị trường). Bên cạnh đó, các DN cũng có chương trình giảm giá sâu trong những ngày cận Tết đối với các mặt hàng thiết yếu như: thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm, nước giải khát, bánh, kẹo, mứt, quần áo…

Theo Sở Công Thương, hệ thống thương mại hiện đại trên địa bàn TP HCM gồm: 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị và hơn 3.600 cửa hàng tiện lợi. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống phân phối này đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa và bảo đảm khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn đã ký kết hợp đồng thu mua với nhà cung cấp, chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết. Những ngày cận Tết, các đơn vị sẵn sàng phương án tăng lượng hàng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường; đồng thời có phương án kéo giãn thời gian hoạt động để bảo đảm nhu cầu mua sắm tăng đột biến của người tiêu dùng.

Không để tăng giá đột biến

Sở Công Thương TP Hà Nội cho biết sẽ có kế hoạch tạo điều kiện cho đơn vị kinh doanh tổ chức bán hàng phục vụ Tết tại hệ thống các điểm bán (30 trung tâm thương mại, 131 siêu thị, 469 chợ và hơn 2.800 cửa hàng tiện ích) trên địa bàn. Cơ quan này đề nghị các sở, ngành, UBND xã/phường phối hợp thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, nắm bắt thông tin về giá cả, hàng hóa, sức mua tại các khu vực, không để tăng giá đột biến.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Bính Ngọ 2026, đại diện Central Retail Việt Nam cho hay đã triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mãi. Trong đó, tập trung vào những mặt hàng chủ lực như: thực phẩm, bia, rượu, nước ngọt, thịt nguội, trái cây, giỏ quà Tết.

Để đối phó áp lực tăng giá từ các yếu tố khách quan như bão lũ và giá nguyên vật liệu, Central Retail cam kết đồng hành với Sở Công Thương các địa phương để bình ổn giá cho hơn 10.000 sản phẩm tiêu dùng nhanh trong 6 tuần trước Tết nhằm ổn định thị trường và bảo vệ người tiêu dùng khỏi biến động giá. Central Retail còn phối hợp với các DN lớn triển khai khuyến mãi, giảm giá đến 50% cho một số nhóm sản phẩm để kích cầu mua sắm cuối năm.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Saigon Co.op Hà Nội, nhấn mạnh trong mùa Tết 2026, Saigon Co.op tiếp tục có nhiều chính sách bình ổn giá. Đơn vị thiết kế chương trình kích cầu theo hành vi tiêu dùng dịp Tết. Theo đó, giai đoạn sớm thì tập trung đẩy mạnh hàng hóa là rau củ, thực phẩm tươi; giai đoạn cao điểm là trái cây, đặc sản vùng miền, quà nông sản, kết hợp mua sắm trực tiếp - trực tuyến.

Bộ Công Thương vừa làm việc với các DN xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung dịp Tết Nguyên đán. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân lưu ý việc kê khai giá của DN phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn các mặt hàng xăng dầu và nguồn cung cho thị trường trong dịp Tết và cả năm 2026.

PGS-TS NGUYỄN THƯỜNG LẠNG, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân: Tăng nhập khẩu để bảo đảm nguồn cung Dù có nhiều biện pháp kiểm soát về giá cả nhưng thực tế, nhiều người dân phản ánh giá nhiều mặt hàng có xu hướng tăng, đặc biệt trong dịp Tết. Tôi cho rằng cần khuyến khích sản xuất, tiêu thụ hàng nội địa, kết hợp tạo thuận lợi nhập khẩu hàng hóa để bảo đảm nguồn cung, tăng khả năng cạnh tranh để giảm áp lực về giá cả cho hàng Tết. Ông NGUYỄN NHƯ SINH, Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình: Thị trường biến động, khó dự báo Dịp Tết Nguyên đán 2026, Công ty Long Bình tham gia bình ổn giá các sản phẩm gia cầm. Tôi nhận thấy năm nay, các DN tham gia bình ổn vất vả hơn do nguồn cung không dồi dào như các năm. Các sản phẩm như trứng, thịt gà ngoài cung cấp trong nước còn được các đầu mối thu gom xuất khẩu sang Campuchia nên đẩy mặt bằng giá tăng. Thị trường năm nay có nhiều biến động, khó dự báo. Tuy nhiên, dù thị trường có biến động thì chúng tôi vẫn cung cấp hàng cho siêu thị như cam kết và không tăng giá. Ông TRƯƠNG CHÍ THIỆN, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.Food): Thiếu hụt hàng bình ổn do bị thu gom Có một số thời điểm, hàng bình ổn có giá thấp hơn quá nhiều so với hàng ngoài thị trường, dẫn đến tình trạng gom hàng trong siêu thị ra bán lại. Chính việc gom hàng này đã tạo cảm giác thiếu hụt hàng hóa tại các điểm bình ổn, chứ không phải do thiếu nguồn cung cho nhu cầu tiêu dùng bình thường của các hộ gia đình. Hiện tại, giá trứng gà bình ổn là 33.000 đồng/chục, trứng vịt bình ổn 37.000 đồng/chục và dự báo sẽ ổn định đến Tết. Hai ngày bán hàng cuối cùng của năm, chúng tôi sẽ triển khai giảm giá sâu, đây là thông lệ hằng năm và năm nay vẫn tiếp tục. Theo đó, trứng vịt giảm 1.000 đồng/chục, trứng gà giảm 2.000 đồng/chục. Mục đích của chương trình là phục vụ đúng đối tượng - những người thực sự khó khăn như công nhân bị chậm lương - thưởng, trong khi các hộ gia đình bình thường đã mua sắm Tết từ khoảng ngày 25-26 tháng chạp. Ông ĐINH QUANG KHÔI, Giám đốc marketing MM Mega Market Việt Nam: "Khóa giá" 1.000 mặt hàng thiết yếu MM Mega Market sẽ giảm giá mạnh vào 2 ngày cận Tết để không chỉ hỗ trợ người khó khăn sắm Tết mà còn muốn giải phóng hết hàng tồn, đặc biệt là hàng tươi, để qua Tết nhập hàng mới. So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua tại hệ thống siêu thị chúng tôi tăng hơn. Nguyên nhân có thể là do giá hàng hóa ngoài thị trường cao (ảnh hưởng từ vùng nguyên liệu) và người tiêu dùng lo ngại chất lượng hàng hóa ngoài thị trường. MM Mega Market năm nay vẫn tham gia chương trình bình ổn giá với 2 chính sách quan trọng: Gửi công văn không đồng ý cho nhà cung cấp tăng giá từ ngày 15-12 đến Tết Nguyên đán; "khóa giá" (giữ cố định) 1.000 mặt hàng thiết yếu để ổn định thị trường. Với những mặt hàng giá rẻ hơn nhiều so với thị trường, siêu thị sẽ có giải pháp chống gom hàng bằng cách giới hạn số lượng mua của khách hàng.



