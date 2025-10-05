HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tăng lương tối thiểu vùng, người lao động mong có chính sách bình ổn giá

Huỳnh Như

(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2026, hàng loạt địa phương trên cả nước dự kiến được điều chỉnh vùng lương tối thiểu, với mức tăng có thể lên tới 900.000 đồng/tháng

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng mới, dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2026.

img

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1-1-2026

Nhiều địa phương được nâng vùng lương

Theo dự thảo, việc điều chỉnh lần này không chỉ nhằm cập nhật lại danh mục địa bàn hành chính sau khi sắp xếp, sáp nhập mà còn nâng vùng lương đối với nhiều khu vực có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Cụ thể, tại TP Hải Phòng, hàng loạt phường, xã như Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành được đề xuất chuyển từ vùng II lên vùng I, mức cao nhất trong khung lương tối thiểu.

Với thay đổi này, người lao động tại các khu vực trên có thể tăng thêm khoảng 900.000 đồng/tháng, do chênh lệch giữa mức lương vùng II hiện nay (4,41 triệu đồng/tháng) và vùng I dự kiến năm 2026 (5,31 triệu đồng/tháng).

img

Việc điều chỉnh vùng lương được kỳ vọng giúp phản ánh đúng chênh lệch mức sống và tốc độ phát triển giữa các địa phương

Không chỉ Hải Phòng, nhiều địa phương khác như Nghệ An, Quảng Trị và Khánh Hòa cũng nằm trong danh sách được điều chỉnh tăng. 

Một số phường như Hoàng Mai, Tân Minh (Nghệ An), Đông Hà, Nam Đông Hà (Quảng Trị), Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Thuận Bắc, Công Hải (Khánh Hòa); các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng (Hải Phòng) được nâng từ vùng III lên vùng II.

Trong khi đó, các địa phương gồm phường Quảng Trị và các xã Đồng Lê, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Triệu Phong, Hướng Hiệp, Diên Sanh (Quảng Trị); các xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà (Khánh Hòa) chuyển từ vùng IV lên vùng III.

Bên cạnh việc tăng vùng, Bộ Nội vụ cũng đề xuất điều chỉnh giảm vùng đối với một số địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thấp hơn so với trước, như các xã Kỳ Thượng, Lương Minh (Quảng Ninh) chuyển từ vùng I xuống vùng IV; hay Thượng Trạch, Trường Sơn, Kim Ngân (Quảng Trị) từ vùng III xuống vùng IV.

img

Nhiều lao động phấn khởi khi nghe tin mức lương tối thiểu vùng có thể tăng tới 900.000 đồng/tháng từ năm 2026

Công nhân mong lương tăng nhưng lo vật giá leo thang

Theo dự thảo, mức lương tối thiểu vùng năm 2026 được chia thành bốn vùng:

  • Vùng I: 5,31 triệu đồng/tháng
  • Vùng II: 4,73 triệu đồng/tháng
  • Vùng III: 4,14 triệu đồng/tháng
  • Vùng IV: 3,7 triệu đồng/tháng

Mức này tăng bình quân 7,2% so với hiện nay. Sau điều chỉnh, số địa bàn thuộc vùng I sẽ tăng thêm 39 đơn vị, vùng II giảm 16, vùng III giảm 8, và vùng IV giảm 15.

Việc cập nhật và phân bổ lại vùng lương được đánh giá là cần thiết, nhằm phản ánh đúng thực tế phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. 

Nếu được thông qua, nghị định mới sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1-1-2026, giúp hàng trăm nghìn người lao động trên cả nước được cải thiện thu nhập.

Chị Trần Thị Thu Hằng (33 tuổi, công nhân may tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết khi nghe tin địa phương mình được đề xuất nâng từ vùng III lên vùng II, chị và nhiều đồng nghiệp rất phấn khởi. 

"Nếu lương tối thiểu tăng, thu nhập của tụi tôi cũng sẽ được cải thiện phần nào, nhất là trong lúc chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Với công nhân, thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng cũng là khoản đáng quý để lo cho con cái và gia đình" - chị Hằng bày tỏ.

Tuy vậy, chị cũng bày tỏ lo lắng rằng lương tăng thì vật giá cũng leo thang, khiến đời sống công nhân chưa chắc đã dễ dàng hơn. Song song với việc điều chỉnh lương, chị Hằng kỳ vọng Nhà nước có chính sách bình ổn giá, để đồng lương tăng thực sự có ý nghĩa và giúp người lao động sống đỡ chật vật hơn.

Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026

Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026

Lương tối thiểu và bài toán an sinh

Nếu chỉ kỳ vọng vào lương tối thiểu mà bỏ qua hệ thống an sinh đi kèm thì sẽ luôn xảy ra tình trạng hụt hẫng

Lương tối thiểu giờ: Tính sao cho hợp lý?

Nhiều người cho rằng mức lương tối thiểu giờ nên được tính cao hơn lương tối thiểu tháng từ 10%-15% để bù đắp những thiệt thòi cho lao động làm việc theo giờ

Lương tối thiểu và bài toán an sinh

Nếu chỉ kỳ vọng vào lương tối thiểu mà bỏ qua hệ thống an sinh đi kèm thì sẽ luôn xảy ra tình trạng hụt hẫng

lương tối thiểu vùng tăng lương bình ổn giá lương tối thiểu người lao động
