Nỗ lực đưa “quốc bảo” sâm Lai Châu vào danh mục dược điển Việt Nam

Ngày 16-4, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh”, sẽ diễn ra tại tỉnh Lai Châu ngày 23 đến 24-4-2026.



Ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu

Theo Ban Tổ chức, hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 250 - 300 đại biểu tham dự trực tiếp và 300 - 400 đại biểu tham gia trực tuyến.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu, cho biết Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu, với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn gặp không ít khó khăn như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chuỗi liên kết chưa bền vững, năng lực chế biến còn hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” có ý nghĩa hết sức thiết thực, nhằm xác định định hướng phát triển lâu dài, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

Đáng chú ý, Lai Châu xác định sâm là “quốc bảo” cần được bảo tồn, phát triển bài bản. Theo đó, địa phương đang nỗ lực xúc tiến đưa sâm Lai Châu vào danh mục dược điển Việt Nam. Dược điển Việt Nam là bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, bao gồm các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, và phương pháp kiểm nghiệm dược phẩm, nguyên liệu làm thuốc, được Bộ Y tế ban hành.

Lai Châu mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, cũng như tiếp tục bắt tay với đối tác từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy phát triển vùng dược liệu, từng bước đưa sâm trở thành ngành hàng có giá trị cao và nâng tầm “quốc bảo” Việt Nam trên thị trường quốc tế.