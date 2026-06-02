Nỗ lực hòa bình Trung Đông gặp thêm thách thức

Lực lượng Israel ngày 31-5 tiến sâu nhất vào bên trong lãnh thổ Lebanon trong 26 năm qua, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa do Mỹ làm trung gian và các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.

Theo AP, quân đội Israel đã chiếm lâu đài Beaufort, một pháo đài mang tính biểu tượng ở miền Nam Lebanon, cũng là nơi họ từng đồn trú giai đoạn 1982-2000. Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho biết nước này dự định duy trì kiểm soát lâu đài này lâu dài. Trong khi đó, quân đội Israel sẽ tiến hành phá hủy hàng ngàn ngôi nhà bị cáo buộc do phong trào Hezbollah sử dụng và các cơ sở hạ tầng quân sự khác ở miền Nam Lebanon.

Trong những ngày gần đây, Israel liên tiếp mở rộng phạm vi hoạt động ở Lebanon, dẫn đến phản ứng lo ngại của cộng đồng quốc tế. Theo AP, diễn biến nói trên còn làm phức tạp các nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông khi Iran nhiều lần yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm chấm dứt giao tranh ở Lebanon.

Những tòa nhà bị phá hủy do các đợt không kích của Israel tại TP Tyre, miền Nam Lebanon ngày 31-5. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 1-6, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã thực hiện các cuộc không kích xung quanh TP Geruk và trên đảo Qeshm của Iran vào cuối tuần rồi, mục tiêu là các địa điểm đặt radar và máy bay không người lái. Hành động này diễn ra sau khi Tehran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ.

Cùng ngày, Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã khai hỏa để đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái đang bay tới. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành đòn đáp trả sau một cuộc tấn công của Mỹ, nhưng không nêu rõ địa điểm.

Theo AP, lệnh ngừng bắn mong manh giữa Iran và Mỹ liên tục bị thử thách bởi các đòn tấn công đáp trả qua lại, ngay cả khi giới chức hai nước vẫn đang nỗ lực đàm phán để chấm dứt cuộc chiến. Hiện chưa rõ hai bên đã tiến gần đến một thỏa thuận đến đâu, trong khi nguy cơ một vụ tấn công mới có thể làm đổ vỡ tiến trình đàm phán luôn hiện hữu.