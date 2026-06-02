Điểm nóng xung đột ngày 2-6: Động thái quyết liệt của Iran

Động thái của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau khi nước này và lực lượng Mỹ tiếp tục có những đòn đáp trả quân sự qua lại bất chấp lệnh ngừng bắn đã kéo dài nhiều tuần qua. Thông tin này lập tức khiến giá dầu tăng vọt và thị trường chứng khoán sụt giảm.

Giá dầu thô Brent tăng lên mốc khoảng 97 USD/thùng. Trước đó vào tuần trước, giá dầu đã giảm hơn 11% do các nhà giao dịch lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Tasnim cho biết Iran và lực lượng được gọi là "Mặt trận Kháng chiến" đã thảo luận về việc phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz và kích hoạt các mặt trận khác để "trừng phạt" Israel cùng các phe ủng hộ nước này. "Mặt trận Kháng chiến" bao gồm các đồng minh Hồi giáo dòng Shiite của Iran ở Yemen, Lebanon và Iraq.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã đăng tải trên mạng xã hội X vào ngày 1-6, ám chỉ các chiến dịch của Israel tại Lebanon: "Vi phạm trên một mặt trận đồng nghĩa với việc vi phạm lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận. Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự vi phạm nào".

Tasnim cho biết các quan chức và nhà đàm phán Iran nhấn mạnh yêu cầu Israel phải chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự tại Gaza và Lebanon, đồng thời phải rút quân hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ ở Lebanon. Theo đó, sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào cho đến khi quan điểm của Iran và lực lượng kháng chiến về vấn đề này được đáp ứng.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn tại Lebanon vẫn là điều kiện cốt lõi cho bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông.

Tại Lebanon, lệnh đình chiến giữa Israel và Hezbollah chính thức có hiệu lực từ ngày 17-4 nhưng chưa từng được tuân thủ, hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Iran sẽ thực hiện mọi biện pháp để hỗ trợ Lebanon và Hezbollah chống lại hành động quân sự của Israel.