Nỗ lực kìm giá hàng hóa Tết

Cuối tuần qua, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu đã đi khảo sát, thăm, chúc Tết các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa thiết yếu dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tháp tùng đoàn công tác, phóng viên ghi nhận tại các chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn và nhiều hệ thống siêu thị bán lẻ, hàng hóa dồi dào, giá không biến động mạnh.

Nguồn hàng dồi dào

Tại chợ đầu mối Bình Điền, không khí buôn bán rất nhộn nhịp. Trong 3 tháng cuối năm 2025, lượng hàng về chợ này bình quân 2.000 tấn/ngày. Đại diện công ty quản lý chợ Bình Điền dự báo trong tuần cận Tết, sản lượng hàng hóa tăng 40%-80% so với ngày thường, đạt mức 2.800 - 3.500 tấn/ngày.

Theo đơn vị quản lý chợ Bình Điền, nhìn chung, nguồn cung ổn định, cơ cấu hàng hóa phù hợp nhu cầu thị trường. Giá cả những mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng so với ngày thường nhưng không tăng so với Tết 2025, trừ thịt heo.

Năm nay, người dân có xu hướng cân nhắc hơn trong chi tiêu nên nhiều doanh nghiệp, tiểu thương nỗ lực giữ giá hàng hóa nhằm thu hút khách. Ảnh: LÊ THÚY

Các mặt hàng tăng giá 10%-20% tập trung vào nhóm có nhu cầu tiêu thụ cao dịp Tết như: cá thu, cá mú, tôm, mực, quýt, xoài, mãng cầu, củ kiệu... Các loại hải sản khô như tôm khô, mực khô tăng giá 10%-30%. Riêng hoa tươi cao cấp như ly, huệ đỏ có thể tăng giá từ 2-4 lần so với ngày thường, trong khi những loại hoa khác giá ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, đại diện công ty quản lý cho biết ghi nhận giá 120 mặt hàng vào ngày 30-1 thì có 15 mặt hàng tăng, 25 mặt hàng giảm, còn lại giữ giá. Tính chung, so với tháng trước, giá nhiều mặt hàng giảm 5,5%. Vào tháng trước, giá mặt hàng tươi sống tăng cao do ảnh hưởng thời tiết.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng hàng về chợ bình quân 2.500 tấn/ngày, dự kiến cao điểm Tết (26 và 27 tháng chạp) sẽ tăng 4.500 - 5.100 tấn/ngày. Nhiều tiểu thương dự đoán các mặt hàng trái cây tiêu thụ nhiều mùa Tết sẽ tăng giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tăng mạnh nhất là xoài cát Hòa Lộc, có thể lên đến 120.000 đồng/kg (cùng kỳ 90.000 đồng/kg). Người dân có thể chọn nhiều loại xoài khác, giá rẻ hơn, do nguồn cung dồi dào.

Kiểm soát chặt chất lượng hàng hóa

Trong buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định vai trò quan trọng của 3 chợ đầu mối nêu trên trong việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, an toàn thực phẩm và ổn định giá cả, đặc biệt là dịp Tết sắp tới. Liên quan vấn đề chất lượng, an toàn thực phẩm, các bên cần phối hợp kiểm soát tận gốc, tăng tính trách nhiệm của thương nhân.

"Cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng các mặt hàng thịt heo, hải sản và sản phẩm khô... - thường có nhu cầu cao dịp Tết. Về giá, cần theo dõi sát sao, không để xảy ra tình trạng biến động giá đột biến làm ảnh hưởng đến đời sống người dân" - ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM ghi nhận năm nay, tình hình kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường xung quanh các chợ đầu mối đã giảm đáng kể, như chợ đầu mối Bình Điền giảm đến 80%-90%. Điều này góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, kiểm soát tốt hơn chất lượng, an toàn thực phẩm.

"Khóa giá" 5 loại thịt heo

Trên thị trường bán lẻ, đại diện Central Retail và Tops Market Thảo Điền cho biết đang có nhiều hoạt động khuyến mãi, kích cầu mua sắm, cũng như khâu chuẩn bị nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. Trong đó, ưu tiên quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm chương trình "Tick xanh Trách nhiệm"…

Đối với mặt hàng thịt heo, do thị trường đang tăng giá nóng, Central Retail đã phối hợp với các nhà cung cấp triển khai chương trình "bán thịt heo tươi không lợi nhuận" trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Chương trình sẽ diễn ra liên tục trên hệ thống siêu thị GO! toàn quốc, từ ngày 29-1 đến 12-2 (25 tháng chạp) với các sản phẩm thịt heo tươi chủ lực.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, 5 mặt hàng thịt heo được "khóa giá" - giữ nguyên mức bán trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Giá bán các sản phẩm được áp dụng "khóa giá" dao động từ 64.000 - 165.000 đồng/kg, tùy từng mặt hàng và khu vực. Riêng tại miền Nam, hệ thống bán thịt đùi heo VietGAP giá 112.000 đồng/kg (giá thường 139.000 đồng/kg, giảm 19%), thịt heo xay VietGAP 113.000 đồng/kg (giảm 19%), thịt vai heo VietGAP 115.000 đồng/kg (giảm 19%), thịt ba rọi heo VietGAP 150.000 đồng/kg (giảm 16%)…

Trong khi đó, ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (VISSAN), khẳng định nguồn hàng Tết rất dồi dào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm cao điểm của người dân.

Doanh nghiệp này cam kết giữ giá bán ổn định trong 2 tháng trước và sau Tết, bất chấp áp lực từ việc giá heo hơi trên thị trường đang tăng cao, vượt mức dự kiến. Theo ông Tuấn, giá sản phẩm trong chương trình bình ổn thị trường được Sở Tài chính TP HCM duyệt trên cơ sở giá heo hơi 70.500 đồng, giá heo hơi khu vực Đông Nam Bộ 76.000 - 78.000 đồng/kg. Để thực hiện cam kết này, VISSAN phải tiết kiệm chi phí, giảm biên lợi nhuận.

Bên cạnh việc tập trung sản xuất hàng chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng, VISSAN còn triển khai các xe bán hàng lưu động và chương trình khuyến mại để hỗ trợ công nhân, người lao động.

Ông Phạm Văn Trọng, Tổng Giám đốc hệ thống Bách Hóa Xanh, thông tin đã triển khai nhiều chương trình cho các mặt hàng mùa vụ như bia, nước giải khát, bánh kẹo. Với mặt hàng thường tăng trưởng nóng vào cận Tết là trái cây, siêu thị lần đầu triển khai mô hình đặt trước với giá hiện tại, khách sẽ nhận hàng mới hái (vừa nhập khẩu) khi cận Tết. Nếu giá thị trường tăng, Bách Hóa Xanh vẫn giữ giá còn nếu giá thị trường giảm thì hệ thống sẽ điều chỉnh giảm để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Trọng dự báo sức mua Tết năm nay sẽ tăng khoảng 20% - 30% so với ngày bình thường. Công ty đã chuẩn bị lượng hàng tăng khoảng 20% - 30% so với năm ngoái.

Với mặt hàng thịt heo, Bách Hóa Xanh phối hợp với đối tác chiến lược là Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P) để dự báo sản lượng, kiểm soát giá theo hướng dẫn của Sở Công Thương. Công ty bảo đảm giá thịt heo sẽ không thay đổi nhiều trong dịp Tết.

Kiểm tra, giám sát nhưng không gây phiền hà Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục cử các đoàn công tác kiểm tra, giám sát thị trường hàng hóa phục vụ Tết tại nhiều địa phương. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu tiêu dùng tăng cao trước, trong và sau Tết Nguyên đán; bảo đảm không gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Sở Công Thương các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá; không sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Kích cầu tiêu dùng nội địa Trong chuyến khảo sát các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa thiết yếu dịp Tết của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng, 100% nhà cung cấp hàng tươi sống đã tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm" với sự hướng dẫn của Sở Công Thương. Qua chuyến khảo sát, lãnh đạo TP HCM bày tỏ yên tâm về việc chuẩn bị hàng hóa Tết chu đáo của các chợ đầu mối, cũng như các chiến lược kinh doanh ưu tiên quyền lợi người tiêu dùng của các siêu thị. "Điều này sẽ góp phần giúp người dân yên tâm sắm Tết, kích cầu tiêu dùng nội địa" - ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Bà Cao Hồng Vân, đại diện Công ty TNHH MTV Newstar - đơn vị sản xuất, phân phối sản phẩm OCOP Quảng Ninh - cho biết sức tiêu thụ hàng hóa dịp Tết năm nay chậm hơn so với năm ngoái. Người tiêu dùng có xu hướng mua sắm dè dặt, trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh, buộc doanh nghiệp phải nỗ lực giữ giá nhằm thu hút khách hàng.



