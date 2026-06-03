Nỗ lực ngăn căng thẳng lan rộng ở Trung Đông

Trả lời phỏng vấn ABC News hôm 1-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa phê duyệt cuối cùng một bản ghi nhớ (MoU) nhằm khơi thông tuyến hàng hải quan trọng này vì "vẫn còn một số điểm cần được thống nhất".

Tuyên bố lạc quan này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang "tiến triển rất nhanh" bất chấp lệnh ngừng bắn được thiết lập gần 2 tháng trước đang đối mặt những căng thẳng mới. Lực lượng Mỹ và Iran đã tiến hành các đợt tấn công đáp trả lẫn nhau từ cuối tuần qua đến ngày 1-6. Trong khi đó, quân đội Israel gần đây thực hiện đợt xâm nhập sâu nhất vào Lebanon trong hơn 25 năm. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể đổ vỡ, đồng thời khiến các kênh ngoại giao bị gián đoạn.

Dòng xe trên một tuyến cao tốc sau khi Israel dọa tấn công vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut - Lebanon hôm 1-6Ảnh: AP

Trong động thái nhằm ngăn căng thẳng lan rộng và làm chệch hướng tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran, ông Donald Trump cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đại diện của phong trào Hezbollah ở Lebanon. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Israel và Hezbollah đã nhất trí hạ nhiệt căng thẳng và giảm quy mô giao tranh. Ngoài ra, theo AP, giới chức Lebanon cho biết Hezbollah đã chấp thuận đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong đó Israel cam kết không tấn công vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut - Lebanon và Hezbollah không tấn công miền Bắc Israel.

Ông Donald Trump có động thái trên sau khi hãng tin Tasnim của Iran đưa tin Tehran sẽ ngừng tham gia các hoạt động trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian. Diễn biến này dường như liên quan đến việc Israel gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah, một đồng minh thân cận của Iran. Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố lên án hành động "vi phạm lệnh ngừng bắn" của Israel, đồng thời khẳng định Mỹ phải chịu trách nhiệm về "những hậu quả và tác động phát sinh từ tình hình hiện nay". Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cũng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ áp dụng cho mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, đồng thời cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thỏa thuận này bị vi phạm.



