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Quốc tế

Lãnh đạo tối cao Iran "can thiệp sâu hơn vào đàm phán" với Mỹ

Xuân Mai

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei dường như đang đóng vai trò tích cực hơn trong tiến trình đàm phán.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 2-6, ông Rubio cho biết có những dấu hiệu cho thấy ông Mojtaba Khamenei, người chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ các cuộc không kích của Mỹ hồi cuối tháng 2, vẫn còn sống và đang can thiệp sâu hơn vào các công việc của đất nước.

Chân dung tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei - Ảnh 1.

Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: AP

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ nhận định: "Tôi nghĩ có những dấu hiệu cho thấy ông ấy đang ngày càng tham gia nhiều hơn, mặc dù mọi hoạt động giao tiếp của ông ấy đều được thực hiện bằng văn bản và thông qua các bên trung gian".

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra trong lúc Tehran đang xem xét phiên bản mới nhất của bản đề xuất từ phía Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã siết chặt các điều khoản của đề xuất này trong những ngày gần đây.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời một nguồn tin thân cận với phái đoàn đàm phán Iran cho biết Tehran vẫn đang nghiên cứu đề xuất mới và không liên lạc với Mỹ trong vài ngày qua. Quan chức này nhấn mạnh Iran đang áp dụng một cách tiếp cận "cứng rắn" do họ cho rằng Mỹ không tuân thủ lệnh ngừng bắn và tồn tại sự hoài nghi sâu sắc nói chung.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn đang đàm phán với Iran về một thỏa thuận tạm dừng xung đột, bất chấp những tuyên bố trái chiều từ truyền thông nhà nước Iran.

Đồng thời, ông Rubio cũng chia sẻ "có khả năng" Iran đàm phán về các khía cạnh trong chương trình hạt nhân của họ. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz vẫn là yếu tố cốt lõi của mọi nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết: "Những bài báo đưa tin giả cho rằng Iran và Mỹ đã ngừng thảo luận từ vài ngày trước là sai sự thật và sai lệch". Theo ông, các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra liên tục, không ai biết kết quả ra sao nhưng bằng cách này hay cách khác, Iran phải đạt được một thỏa thuận.

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