Chiến sự Trung Đông ngày 2-6: Iran tung clip phóng tên lửa, đe dọa cả Mỹ lẫn Israel

Theo IRNA, Cục Quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chính thức xác nhận họ đã bắn tên lửa hành trình vào tàu chở hàng MSC Sariska mang cờ Panama một ngày trước đó, cáo buộc tàu này là của Mỹ và Israel.

Thông cáo cho biết chiến dịch này được thực hiện nhằm trả đũa vụ tấn công trước đó của Mỹ vào tàu Lian Star của Iran ở biển Oman.

Đoạn clip hãng tin nhà nước Iran IRNA vừa đăng tải kèm với thông báo của IRGC về việc bắn tàu mang cờ Panama - CLIP: IRNA

IRGC không tiết lộ chi tiết về thiệt hại có thể xảy ra đối với tàu MSC Sariska, nhưng cho biết tên lửa này đã trúng đích kèm theo cảnh báo “bất kỳ hành động gây hấn nào của quân đội Mỹ sẽ bị đáp trả quyết liệt”.

Theo các báo cáo, tàu MSC Sariska đã bị trúng đạn gần Iraq.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Mehr hôm 2-6, Tướng Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh trung ương Khakhatam al-anbiyah của Iran, cảnh báo: "Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chưa để lộ hết những quân bài chủ chốt của mình. Chúng tôi vẫn còn nhiều khả năng sẽ được sử dụng nếu cần thiết”.

Tướng Mohammad Jafar Asadi, Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh trung ương Khatam al-Anbiya của Iran - Ảnh: MEHR



“Mỹ yêu cầu chúng tôi đầu hàng hoàn toàn, nhưng dân tộc Iran sẽ không bao giờ đầu hàng. Vì đầu hàng không phải là một lựa chọn, nên xung đột là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và không có vấn đề gì với việc chiến đấu. Do đó, ngay cả khi NATO tham gia vào cuộc xung đột, chúng tôi cũng không lo ngại” - ông tiếp lời.

Trong khi đó, phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebi tuyên bố mặt trận quân sự của Iran vẫn sẽ được duy trì ở tình trạng sẵn sàng cao nhất.

Ông nói rằng nếu kẻ thù sử dụng biện pháp đối đầu quân sự thì họ sẽ phải đối mặt với các loại hình hoạt động, địa hình chiến trường và cả những loại vũ khí khác biệt, vì Iran đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi kịch bản có thể xảy ra.