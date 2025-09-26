Tiếp đón CLB Thanh Hóa ở vòng 5 diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 phút ngày 26-9 (FPT Play tường thuật trực tiếp) là cơ hội để CLB Hà Nội tìm chiến thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026.

Gia cố hàng thủ

CLB Hà Nội tạm xếp thứ 11 khi có 2 điểm sau 4 vòng đấu tại V-League 2025-2026. Ở cả 2 trận đấu được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đều bị đối phương chia điểm. Đây là khởi đầu kém cỏi nhất của đội bóng thủ đô trong gần một thập kỷ qua.

Phong độ sa sút không phanh của CLB Hà Nội đến từ những sai lầm trong đấu pháp chiến thuật. Trong đó, hệ thống phòng ngự rời rạc, bộc lộ nhiều khuyết điểm là nguyên nhân khiến CLB Hà Nội trở thành một trong những đội bị thủng lưới nhiều, với 7 bàn thua sau 4 vòng đấu.

Thống kê từ đầu mùa thể hiện CLB Hà Nội có đội hình xuất phát với độ tuổi trung bình là 28,5. Việc thường xuyên tận dụng nhiều "lão tướng" gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành đấu pháp chiến thuật của thầy trò ông Adachi Yusuke.

CLB Hà Nội (phải) đang nỗ lực tìm chiến thắng đầu tiên. Ảnh: VPF

Văn Quyết, Hùng Dũng đã luống tuổi, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ trong 50 phút đầu trận đấu. Bộ đôi tiền vệ này giàu kinh nghiệm song không còn đủ thể lực, tốc độ để tranh chấp với các cầu thủ trẻ xuyên suốt 90 phút thi đấu trên sân.

Hàng tiền vệ không thể hỗ trợ đánh chặn từ xa dẫn đến việc hàng thủ phải dâng cao để hạn chế khoảng trống trước khung thành. Điều này sẽ giảm khả năng bọc lót kín kẽ ở khâu phòng ngự và dẫn đến những bàn thua từ "không chiến" hay bật tường trung lộ.

Qua 5 trận đấu ở mùa này, CLB Hà Nội đã nhận 5 bàn thua trong thời gian hiệp đấu thứ 2. Đây là thời điểm các cựu binh hao hụt thể lực, giảm sút hiệu quả thi đấu.

Ở vòng 5 V-League 2025-2026, hàng thủ CLB Hà Nội sẽ thiếu vắng trung vệ "thép" Nguyễn Thành Chung - cầu thủ đã nhận đủ 3 thẻ vàng trước đó và bị "treo giò". Thành Chung là mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ 4-1-4-1 của CLB Hà Nội, không chỉ hiệu quả khi phòng ngự mà còn có thể tạo đột biến, ghi bàn lúc tham gia hỗ trợ tấn công.

Phạm Tuấn Hải cần "thông nòng"

Là tiền đạo chủ lực trên hàng tấn công của CLB Hà Nội nhưng những chấn thương dai dẳng trước giải đấu khiến phong độ của Phạm Tuấn Hải sa sút. Anh "tịt ngòi" ở 4 trận đầu mùa giải, gián tiếp khiến đội nhà sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia.

Trong màn tái đấu với CLB Thể Công Viettel, cầu thủ sinh năm 1998 này đã có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới, khi lập công giúp CLB Hà Nội mở tỉ số. Khả năng chạy chỗ, bứt tốc nhanh và dứt điểm tinh tế là chìa khóa giúp Tuấn Hải tạo nên "siêu phẩm" vào lưới thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Tuy nhiên, cảm giác bóng và khả năng "săn bàn" của Tuấn Hải vẫn còn hạn chế. Thống kê cho thấy anh có ít nhất 4 tình huống dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn Văn Việt nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Nếu tận dụng tốt các cơ hội "ngon ăn", Tuấn Hải và các chân sút của CLB Hà Nội đã có thể giành chiến thắng đầu tiên ở mùa này.

Đối đầu với CLB Thanh Hóa trong bối cảnh hiện tại là cơ hội để Tuấn Hải gia tăng số bàn thắng của mình, qua đó đưa đội nhà thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng. Mùa trước, chân sút này đã lập cú đúp bàn thắng khi so tài với CLB Thanh Hóa. Ngoài ra, xuyên suốt 15 năm ở các giải đấu chính thức, CLB Hà Nội chưa bao giờ thua CLB Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, bao gồm 14 chiến thắng và 3 trận hòa.

Thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Thanh có nhiều biến động ở thượng tầng, ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Thầy trò ông Choi Won-kwon cũng có 2 điểm nhưng đứng áp chót bảng xếp hạng vì kém CLB Hà Nội về chỉ số phụ.

Qua 4 vòng đấu, CLB Thanh Hóa là một trong 3 đội nhận bàn thua nhiều nhất V-League, với 8 lần để thủng lưới. Khởi đầu bết bát của CLB Thanh Hóa cũng khiến họ bị đánh giá là ứng viên cho tấm vé rớt hạng cuối mùa giải.



