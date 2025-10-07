Nợ nần lại mê tiền ảo, một nhân viên chiếm đoạt tiền tỉ của công ty ở Cần Thơ

Ngày 7-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt tạm giam Châu Văn Hậu (SN 1995; ngụ xã Thạnh Quới) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Châu Văn Hậu



Hậu là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH ADC (chuyên sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất nông nghiệp), được phân công chăm sóc khách hàng, triển khai chính sách bán hàng, lên đơn hàng và thu hồi công nợ đối với các đại lý trên địa bàn TP Long Xuyên, huyện Chợ Mới, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cũ.

Theo thông tin ban đầu, do kinh doanh vật tư nông nghiệp thua lỗ, cần tiền trả nợ và đầu tư tiền ảo, từ tháng 8-2022 đến tháng 4-2023, Hậu lợi dụng quyền được giao để thu tiền bán hàng của các đại lý hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, Hậu không nộp lại cho công ty mà chiếm đoạt số tiền này để sử dụng.

Sau khi thực hiện hành vi vi phạm, Hậu tự ý nghỉ việc, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.