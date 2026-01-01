HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái

Anh Thư

(NLĐO) - Vào trưa 1-1 theo giờ Việt Nam, các vùng ở Mỹ đã lần lượt bước sang năm mới 2026.

Tại TP New York - Mỹ, đám đông mặc ấm để chống chọi với thời tiết lạnh giá reo hò và ôm nhau khi quả cầu nổi tiếng ở Quảng trường Thời đại - nặng hơn 5,6 tấn và phủ hơn 5.000 viên pha lê - từ từ hạ xuống cột cùng với những mảnh kim tuyến rơi xuống khắp xung quanh trong thời khắc đón chào năm mới 2026.

Quả cầu sau đó được nâng lên cao trở lại nhưng được thay bằng màu sắc đỏ - trắng - xanh, màu của cờ Mỹ, để chào đón năm 2026 và khởi đầu những ngày mà nước Mỹ chuẩn bị đón "sinh nhật" lần thứ 250.

Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái - Ảnh 1.

Quả cầu pha lê ở Quảng trường Thời Đại tại TP New York - Mỹ mang sắc màu của cờ Mỹ sau khi được nâng lên trở lại vào những thời khắc đầu tiên của năm mới 2026 - Ảnh: AP

Lễ đón năm mới tại thành phố sôi động này cũng bao gồm các màn trình diễn ca nhạc, trong khi đó các đài truyền hình phỏng vấn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về khu vực trung tâm.

Cảnh sát thành phố đã lên kế hoạch cho các biện pháp chống khủng bố bổ sung tại thời điểm thả quả cầu đón năm mới, với "các đội kiểm tra lưu động".

Theo Ủy viên Cảnh sát TP New York (NYPD) Jessica Tisch, đây không phải là phản ứng trước một mối đe dọa cụ thể nào.

Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái - Ảnh 2.
Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái - Ảnh 3.
Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái - Ảnh 4.

Nhiều người dân TP New York ra đường để tham gia lễ hội đón năm mới 2026 - Ảnh: AP

Nhiều thành phố Trung Đông cũng đã đón thời khắc năm mới với những sắc màu rực rỡ.

Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái - Ảnh 5.

Màn trình diễn pháo hoa từ tòa tháp Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới tọa lạ tại TP Dubai của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - Ảnh: AP

Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái - Ảnh 6.

Một hình ảnh khác về tháp Burj Khalifa - Ảnh: AP

Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái - Ảnh 7.

Một phụ nữ đón năm mới tại TP Tel Aviv - Israel - Ảnh: TIME OF ISRAEL

Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái - Ảnh 8.

Một số người đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026 bên trong một quán bar ở TP Damacus - Syria - Ảnh: AP

Mặc dù vậy, vẫn có những hình ảnh trái ngược. Tại Dải Gaza đang xung đột, nhiều người dân đã phải đón năm mới 2026 trong các trại lều.

Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái - Ảnh 9.

Hai đứa trẻ ngồi nhìn xuống trại lều ở TP Khan Younis, Dải Gaza hôm 31-12-2025 - Ảnh cắt từ clip của AP

Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái - Ảnh 10.

Quang cảnh TP Gaza, Dải Gaza với trại lều và các tòa nhà đổ nát xung quanh - Ảnh: AP

Tin liên quan

Từ năm của những “cú sốc” 2025 nhìn về thế giới năm 2026

Từ năm của những “cú sốc” 2025 nhìn về thế giới năm 2026

(NLĐO) – Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu cuộc đối thoại chuyên sâu cùng Đại sứ Trần Đức Mậu nhằm dự báo cho năm 2026 sau một năm 2025 đầy biến động.

Giao thừa trong tiếng còi báo động rền vang tại Nga và Ukraine

(NLĐO) – Nhiều UAV tầm xa Ukraine bị đánh chặn khi đang hướng về Moscow vào đêm giao thừa, đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp năm mới.

Châu Á đón giao thừa năm 2026: Hai sắc thái đối lập

(NLĐO) - Nằm phía Đông đường kinh tuyến gốc, nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã sớm đón thời khắc giao thừa năm 2026.

    Thông báo