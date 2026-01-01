Mỹ chào năm mới 2026 với quả cầu đổi màu, Trung Đông nhiều sắc thái

Tại TP New York - Mỹ, đám đông mặc ấm để chống chọi với thời tiết lạnh giá reo hò và ôm nhau khi quả cầu nổi tiếng ở Quảng trường Thời đại - nặng hơn 5,6 tấn và phủ hơn 5.000 viên pha lê - từ từ hạ xuống cột cùng với những mảnh kim tuyến rơi xuống khắp xung quanh trong thời khắc đón chào năm mới 2026.

Quả cầu sau đó được nâng lên cao trở lại nhưng được thay bằng màu sắc đỏ - trắng - xanh, màu của cờ Mỹ, để chào đón năm 2026 và khởi đầu những ngày mà nước Mỹ chuẩn bị đón "sinh nhật" lần thứ 250.

Quả cầu pha lê ở Quảng trường Thời Đại tại TP New York - Mỹ mang sắc màu của cờ Mỹ sau khi được nâng lên trở lại vào những thời khắc đầu tiên của năm mới 2026 - Ảnh: AP

Lễ đón năm mới tại thành phố sôi động này cũng bao gồm các màn trình diễn ca nhạc, trong khi đó các đài truyền hình phỏng vấn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về khu vực trung tâm.

Cảnh sát thành phố đã lên kế hoạch cho các biện pháp chống khủng bố bổ sung tại thời điểm thả quả cầu đón năm mới, với "các đội kiểm tra lưu động".

Theo Ủy viên Cảnh sát TP New York (NYPD) Jessica Tisch, đây không phải là phản ứng trước một mối đe dọa cụ thể nào.

Nhiều người dân TP New York ra đường để tham gia lễ hội đón năm mới 2026 - Ảnh: AP

Nhiều thành phố Trung Đông cũng đã đón thời khắc năm mới với những sắc màu rực rỡ.

Màn trình diễn pháo hoa từ tòa tháp Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới tọa lạ tại TP Dubai của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - Ảnh: AP

Một hình ảnh khác về tháp Burj Khalifa - Ảnh: AP

Một phụ nữ đón năm mới tại TP Tel Aviv - Israel - Ảnh: TIME OF ISRAEL

Một số người đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026 bên trong một quán bar ở TP Damacus - Syria - Ảnh: AP

Mặc dù vậy, vẫn có những hình ảnh trái ngược. Tại Dải Gaza đang xung đột, nhiều người dân đã phải đón năm mới 2026 trong các trại lều.

Hai đứa trẻ ngồi nhìn xuống trại lều ở TP Khan Younis, Dải Gaza hôm 31-12-2025 - Ảnh cắt từ clip của AP