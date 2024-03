"Nổ" quen biết nhiều lãnh đạo, lừa chạy án 670 triệu đồng

Ngày 12-3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Hoàng (SN 1983, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Trần Huy Hoàng tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi biết được chồng bà H'D. (ngụ xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) bị Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Hoàng đã tới lừa đảo chạy án.

Hoàng đưa ra thông tin gian dối là quen biết nhiều lãnh đạo từ trung ương đến địa phương và có thể lo cho chồng bà H'D. được tại ngoại. Đồng thời, khi xét xử sẽ xin "trắng án" hoặc nếu có phải đi tù cũng chỉ có mức án từ 9 tháng đến 1 năm.

Tin tưởng, bà H'D. đã đưa cho Hoàng tổng cộng 670 triệu đồng để nhờ lo cho chồng được tại ngoại và giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện lời hứa, không trả lại tiền và rời khỏi địa phương nên bà H'D. đã làm đơn tố cáo.

Cũng trong thời gian này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông nhận được đơn của bà Nguyễn Thị T. (ở TP Gia Nghĩa) tố cáo Hoàng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng thông qua việc nhận tiền hợp tác đầu tư thực hiện dự án mua cây cao su, keo.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông điều tra mở rộng.