HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Nổ” quen Chánh án TAND TP HCM, thợ làm giày chiếm đoạt 645 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Từng là thợ làm giày ở TP HCM, Trương Văn Bắt khoe quen biết Chánh án TAND TP HCM, nhận hàng trăm triệu đồng để lo giảm án ma túy rồi chiếm đoạt.

Thợ làm giày lừa đảo 645 triệu đồng vì khoe quen Chánh án TAND TP HCM - Ảnh 1.

Trương Văn Bắt tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 12-11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Bắt (37 tuổi, trú xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong hai năm 2023-2024, dù không có bất kỳ mối quan hệ hay chức năng nào trong các cơ quan tố tụng, Trương Văn Bắt vẫn nổ quen biết nhiều "lãnh đạo lớn", hứa có thể "chạy án", "giảm án", "cho tại ngoại" để lừa đảo tổng cộng 645 triệu đồng của 4 bị hại.

Tháng 7-2023, anh Hoàng Văn B. ở Quảng Trị có bạn bị công an TP HCM bắt liên quan ma túy. Qua giới thiệu của một người tên Linh, anh B. gọi cho Bắt để "nhờ giúp".

Qua điện thoại, Bắt tự nhận có "mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo công an và tòa án", hứa sẽ xử lý vụ việc theo hướng phạt hành chính thay vì hình sự, giá 160 triệu đồng. Sau đó, y lại nói "phải đổi phương án", thêm 100 triệu đồng để "xin mức án thấp nhất", rồi đòi thêm 30 triệu đồng "cho tại ngoại về nhà trước Tết Nguyên đán 2024".

Tin tưởng, anh B. cùng người nhà đã chuyển tổng cộng 280 triệu đồng cho Bắt. Nhận tiền, bị cáo không giúp được gì mà tiêu xài cá nhân.

Một nạn nhân khác ở TP Huế cũng bị lừa tương tự, mất 170 triệu đồng vì tin lời "chạy án ma túy ở TP HCM". Không dừng lại, Bắt còn đánh vào tâm lý người nhà tử tù. Anh ta nói dối có quan hệ thân thiết với Chánh án TAND TP HCM, có thể "xin giảm án tử hình xuống chung thân" nếu "biết điều".

Thợ làm giày lừa đảo 645 triệu đồng vì khoe quen Chánh án TAND TP HCM - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên tòa xét xử

Trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Thúy H. ở xã Hoàn Lão (Quảng Trị) vì muốn cứu chồng bị án tử hình đã chuyển 35 triệu đồng cho Bắt để "tặng quà cho Chánh án". Bắt thậm chí tự soạn đơn xin giảm án trên mạng, gửi cho chị H. để tăng độ tin cậy.

Tương tự, chị T.L. (ở cùng địa phương) cũng bị lừa 155 triệu đồng để "xin giảm án cho anh trai". Sau khi tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình, Bắt tiếp tục trấn an rằng "án sẽ được hạ sau này".

Tổng cộng, từ năm 2023 đến 2024, Trương Văn Bắt chiếm đoạt 645 triệu đồng của 4 người, tiêu hết vào ăn chơi và cá nhân.

Tại tòa, bị cáo khai chỉ học hết lớp 8, sau đó lên TP HCM mở xưởng giày dép nhỏ. Trong thời gian làm ăn, Bắt quen một phụ nữ tên Linh - người từng bị bắt vì sử dụng ma túy, rồi lợi dụng mối quan hệ này để tiếp cận các gia đình có người bị bắt, vờ "chạy giúp" để lấy tiền.

Trương Văn Bắt khai có đến cơ quan công an hỏi thăm, nhận tài sản của người bị bắt gửi về cho thân nhân nhằm tạo lòng tin, đồng thời dùng một phần tiền để thuê luật sư, chi phí đi lại - nhưng phần lớn là tiêu xài cá nhân.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín các cơ quan tố tụng và trật tự xã hội, nên tuyên phạt 12 năm tù, buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Tin liên quan

Quảng Bình: Bắt ông Trương Văn Bắt liên quan đến lừa đảo "chạy án"

Quảng Bình: Bắt ông Trương Văn Bắt liên quan đến lừa đảo "chạy án"

(NLĐO) – Bước đầu xác định có 4 trường hợp tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị Trương Văn Bắt lừa đảo liên quan đến "chạy án" với số tiền 645 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam Đặng Minh Tương - do trộm nhiều thiết bị xây dựng tại công trình ở xã Nam Trạch và khai thêm 2 vụ trộm khác.

Khởi tố 38 bị can trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 38 thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến mang theo hung khí, khiến 1 thiếu niên bị thương nặng.

Quảng Trị chiếm đoạt tài sản mối quan hệ án tử hình tỉnh cà mau lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng ma túy lừa chạy án TRƯƠNG VĂN BẮT TAND TP.HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo