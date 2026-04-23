Thời sự

Nổ thùng phuy Acetol, 2 cảnh sát TPHCM bị bỏng khi chữa cháy

Anh Vũ

(NLĐO) - Khi đang chữa cháy tại Công ty TNHH Tong Fu, thùng phuy chứa dung môi Acetol phát nổ khiến 2 cảnh sát bị bỏng.

Ngày 23-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết 2 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị đã bị bỏng do bị thùng hóa chất phát nổ khi chữa cháy ở xưởng gia công nệm, mút.

Thùng phuy chứa Acetol phát nổ khiến 2 cảnh sát TPHCM bị bỏng khi đang chữa cháy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Khoảng 18 giờ ngày 18-4, Công an TPHCM tiếp nhận tin báo cháy tại xưởng gia công nệm, mút thuộc Công ty TNHH Tong Fu, đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp nên điều động 34 cảnh sát và 6 xe chữa cháy đến hiện trường.

Quá trình chữa cháy, một thùng phuy chứa dung môi Acetol (thường dùng để tẩy rửa) bên trong cơ sở bất ngờ phát nổ, văng trúng chất Acetol đang cháy vào người Thượng úy Võ Thanh Bình và Binh nhất Lê Văn Kiên, gây thương tích bỏng tại mặt, lưng, tay.

Dù được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ, song do dung môi chảy vào cổ áo, bên trong áo gây bỏng vùng lưng, mặt và tay 2 cảnh sát.

Thượng úy Bình và Binh nhất Kiên sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Qua sơ cấp cứu, bước đầu xác định Thượng úy Bình bị bỏng vùng lưng, vùng mặt và vùng tay, chân, còn Binh nhất Kiên bị bỏng vùng mặt.

Sau vụ việc, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên hai cảnh sát.

Thùng phuy chứa Acetol phát nổ khiến 2 cảnh sát TPHCM bị bỏng khi đang chữa cháy - Ảnh 2.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM thăm chiến sĩ bị thương

Tin liên quan

Hai người bị bỏng nặng do nổ bình gas

Hai người bị bỏng nặng do nổ bình gas

(NLĐO) – Sự cố bình gas mini phát nổ khi nấu ăn đã khiến hai người dân ở Cà Mau phải nhập viện cấp cứu.

Điều tra nguyên nhân vụ 4 người bị bỏng ở TPHCM

(NLĐO) - Sau khi lửa bùng lên, 4 người ở xã Vĩnh Lộc đã bị bỏng. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Thanh Hóa thông tin vụ nam công nhân bị điện phóng bỏng nặng 2 tay

(NLĐO)- Sau phản ánh của báo chí, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thông tin một công nhân bị điện phóng gây bỏng nặng 2 tay

