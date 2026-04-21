Đại uý Cảnh sát PCCC bị thương khi dập tắt đám cháy ở Đà Lạt

CLIP: Lực lượng PCCC tỉnh Lâm Đồng khống chế đám cháy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt vào sáng 19-4.

Ngày 21-4, Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Trí Long - cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - bị thương trong khi làm nhiệm vụ trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly – Đà Lạt.



Trước đó sáng 19-4, một căn nhà trên đường Tô Ngọc Vân bất ngờ bốc cháy dữ dội và nhanh chóng lan sang 2 nhà bên cạnh, đe dọa nhiều ngôi nhà khác.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút, vụ hỏa hoạn được khống chế và may mắn không có thiệt hại về người.

Thời điểm ngọn lửa bao trùm ngôi nhà trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Thế nhưng trong lúc tiếp cận sâu vào khu vực cháy để dập lửa, ngăn cháy lan, Đại úy Nguyễn Trí Long không may bị sập cấu kiện tại tầng 2, rơi xuống đất, bị chấn thương nặng vùng hông, lưng.

Tuy bị thương, người chiến sĩ PCCC vẫn đề nghị tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ. Đến khi vụ hỏa hoạn được khống chế, anh Long đồng đội đã đưa anh ra ngoài sơ cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Trí Long - cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.



Đại tá Trần Văn Mười đã thăm hỏi, động viên tinh thần và trực tiếp trao quà cho các cán bộ, chiến sĩ bị thương. Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy của lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; khẳng định đây là những hành động thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Đại úy Nguyễn trí Long giữ vững tinh thần, tích cực điều trị, chấp hành tốt chỉ định của y, bác sĩ để sớm hồi phục sức khỏe, trở lại công tác.