Nổ xe kinh hoàng ở thủ đô Ấn Độ, cảnh báo an ninh cả nước

Vụ nổ xảy ra lúc 18 giờ 52 phút ngày 10-11 (giờ địa phương) tại một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Ấn Độ.

Chiếc xe bị nổ được xác định ban đầu là một chiếc Hyundai i20, mang biển số đăng ký của bang Haryana.

Ủy viên Cảnh sát New Delhi - ông Satish Golcha - nói với báo giới rằng chiếc xe "đang di chuyển chậm và dừng lại ở đèn đỏ" thì phát nổ. Ông Golcha xác nhận trong xe có hành khách và ngọn lửa sau đó lan sang nhiều phương tiện xung quanh.

Có ít nhất 20 xe cứu hỏa được huy động và ngọn lửa được khống chế vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ảnh: AP

Nhân chứng kể vụ nổ đã tạo ra một "quả cầu lửa khổng lồ", làm biến dạng các thi thể, phá hủy các phương tiện xung quanh trong khu vực đông đúc này.

Đài NDTV dẫn lời ông Zeeshan, một tài xế xe bị thương, cho biết chiếc xe phát nổ chỉ cách xe ông khoảng 60 cm. Ông không biết nguyên nhân là bom hay thứ gì khác, chỉ biết nó đã phát nổ.

Một nhân chứng khác kể lại rằng đã nhìn thấy "một quả cầu lửa khổng lồ" từ sân thượng nhà mình. Vụ nổ tạo ra một âm thanh cực lớn đến mức làm rung chuyển cửa sổ của các tòa nhà.

Nhà chức trách đang kiểm tra các phương tiện bị hư hỏng tại hiện trường vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ ở New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 10-11. Ảnh: AP

Xe cứu thương xếp hàng tại hiện trường vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ. Ảnh: AP

Ngay lập tức, các đội từ Cơ quan Phòng chống Tội phạm và lực lượng đặc nhiệm New Delhi đã có mặt tại hiện trường. Nhiều cơ quan khác như Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA), Lực lượng Vệ binh An ninh Quốc gia (NSG), Phòng Thí nghiệm Khoa học Pháp y (FSL) cũng tham gia vào cuộc điều tra.

Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết các nhà điều tra đang kiểm tra tất cả các camera giám sát các khu vực lân cận. Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Shah cho biết chính quyền "đang xem xét mọi khả năng và sẽ tiến hành điều tra toàn diện", đồng thời cam kết kết quả sẽ được công bố công khai.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amit Shah nhanh chóng báo cáo với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về vụ việc. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết những người bị ảnh hưởng đang được chính quyền hỗ trợ.

Sau vụ nổ lớn đã xảy ra gần Pháo đài Đỏ, an ninh trên khắp Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Nhiều bang lớn đã phải tăng cường đề phòng, bao gồm Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Jaipur, Haryana, Punjab, Hyderabad, Uttar Pradesh, Uttarakhand, và đặc biệt là Bihar, nơi sắp bước vào vòng bỏ phiếu quan trọng vào ngày 11-11.

Đài NDTV lưu ý rằng cùng ngày, cảnh sát đã thu giữ gần 2,9 tấn thuốc nổ tại TP Faridabad, cách New Delhi khoảng 50 km, trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố phối hợp giữa cảnh sát bang Jammu và Kashmir cùng bang Haryana.

Hai người (gồm một giảng viên đại học và một bác sĩ) bị bắt liên quan vụ việc này.