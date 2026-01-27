HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Nội Bài "tê liệt" tạm thời vì sương mù, nhiều chuyến bay phải bay vòng, hoãn cất cánh, chuyển hướng

Dương Ngọc

(NLĐO)- 24 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 2 chuyến buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị do sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài.

Sáng 27-1, sương mù dày đặc và trần mây thấp bao phủ khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) khiến nhiều chuyến bay không thể cất, hạ cánh theo kế hoạch, một số chuyến phải chuyển hướng hoặc bay vòng chờ.

Nội Bài tê liệt tạm thời vì sương mù, nhiều chuyến bay phải bay vòng, hoãn cất cánh, chuyển hướng - Ảnh 1.

Sương mù dày đặc tại khu vực sân bay Nội Bài khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng. Ảnh: VATM

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, thời tiết xấu xuất hiện từ rạng sáng 27-1, với mưa phùn, sương mù và trần mây chỉ khoảng 150 m. Tầm nhìn ngang phổ biến từ 1,2 đến 5 km, không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu cho hoạt động bay an toàn. Trong một số thời điểm, sân bay Nội Bài buộc phải tạm dừng cất, hạ cánh để đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Công ty Quản lý bay miền Bắc cho biết, khu vực tiếp cận sân bay ghi nhận 3 chuyến bay phải bay chờ trên không, trong khi tại mặt đất có 4 chuyến chưa thể khởi hành. Trên khu vực đường dài do Công ty Quản lý bay miền Bắc bảo đảm điều hành, 17 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 2 chuyến buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị Cam Ranh.

Từ khoảng 8 giờ 24 phút sáng cùng ngày, khi điều kiện thời tiết bắt đầu cải thiện, hoạt động khai thác bay tại Nội Bài từng bước được nối lại. Các đơn vị trong hệ thống điều hành bay đã áp dụng phương thức khai thác trong điều kiện tầm nhìn thấp và điều phối hoạt động một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến thời tiết thực tế.

Nội Bài tê liệt tạm thời vì sương mù, nhiều chuyến bay phải bay vòng, hoãn cất cánh, chuyển hướng - Ảnh 2.

Kíp trực kiểm soát không lưu điều hành bay trong điều kiện thời tiết xấu. Ảnh: VATM

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết tiếp tục duy trì chế độ trực 24/7, theo dõi sát tình hình, điều hành bay linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn, điều hòa và hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.

Tin liên quan

Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục

Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục

(NLĐO)- Ngày 4-1, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận ngày cao điểm nhất trong dịp Tết Dương lịch với lưu lượng hành khách và chuyến bay đạt mức kỷ lục.

Sân bay Nội Bài tấp nập đón khách chiều cuối năm

(NLĐO)- Hôm nay 31-12-2025, hơn 110.000 lượt khách tấp nập qua sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), trong đó khoảng 62.000 khách nội địa và 48.000 khách quốc tế

Sân bay Nội Bài chuẩn bị đón lượng khách "khủng"

(NLĐO)- Dịp Tết Dương lịch 2026, dự báo khách qua sân bay Nội Bài ngày cao điểm tăng khoảng 12,5% so với thường lệ, đạt đỉnh gần 115.000 lượt khách/ngày.

