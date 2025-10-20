Nối dài niềm tin, lan tỏa khát vọng

Sáng nay, 20-10, Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - khai mạc trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ và chuẩn bị cho Đại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng.

Với thời gian làm việc khoảng 40 ngày, kỳ họp không chỉ mang tính tổng kết mà còn mở ra tầm nhìn mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước - một giai đoạn đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng đổi mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

5 năm qua, Quốc hội khóa XV đã làm việc với tinh thần đổi mới không ngừng, hành động quyết liệt, lắng nghe và đồng hành với Chính phủ, doanh nghiệp, người dân. Dù thế giới biến động sâu sắc - từ đại dịch, xung đột, cạnh tranh công nghệ... đến chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu - song Quốc hội Việt Nam vẫn thể hiện được bản lĩnh, chủ động ứng phó linh hoạt, kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Với khối lượng công việc rất lớn - 66 nội dung, nhóm nội dung sẽ được xem xét, quyết định - kỳ họp này không chỉ tổng kết nhiệm kỳ mà còn tiếp nối tư duy lập pháp mới nhằm củng cố thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

Ðáng chú ý, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa sắp xếp lại các đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước cải cách thể chế sâu rộng, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gần dân, vì dân và tư duy quản trị lấy chất lượng, hiệu quả, sự hài lòng của người dân làm thước đo. Bối cảnh mới đặt ra trách nhiệm lớn cho kỳ họp: Tổng kết để mở ra, hoàn thiện để bứt phá, kế thừa để đổi mới.

Những năm qua, sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy phát triển đã được ghi nhận: Từ phát triển kinh tế sang hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường; từ chú trọng vật chất sang coi trọng giá trị văn hóa, con người; từ quản lý hành chính sang quản trị quốc gia bằng pháp luật, dữ liệu, đổi mới sáng tạo. Hàng loạt đạo luật quan trọng ra đời đã phản ánh rõ tầm nhìn phát triển toàn diện, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, con người là trung tâm, hạnh phúc là mục tiêu.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc Quốc hội thảo luận, đánh giá tác động của các chính sách văn hóa, xã hội trong tiến trình phát triển đất nước. Khi chúng ta nói về kỷ nguyên mới, không thể chỉ nói đến công nghệ, kinh tế số hay hạ tầng hiện đại, mà còn phải đề cập "hạ tầng mềm" - văn hóa, giáo dục, đạo đức và ý thức công dân. Đó là nền tảng để phát triển bền vững, giữ được bản sắc trong hội nhập, để mỗi người dân không chỉ sống tốt mà còn sống hạnh phúc, tự hào và có trách nhiệm.

Kỳ họp lần này mang ý nghĩa như một "nốt nhạc chuyển giao" trong bản hòa ca của tiến trình lập pháp và phát triển quốc gia. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ khép lại với niềm tự hào chính đáng bởi những gì đã làm được, không chỉ là các con số, văn bản..., mà quan trọng hơn là sự củng cố lòng tin, sự trưởng thành của thể chế và sự thức tỉnh mạnh mẽ của tinh thần dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội là sự khởi đầu của niềm tin, khát vọng và của sức sống dân tộc đang dâng trào. Niềm tin ấy sẽ được nối dài trong từng phiên thảo luận, từng quyết sách, từng đạo luật; khát vọng ấy sẽ lan tỏa từ nghị trường ra toàn xã hội, trở thành động lực để kiến tạo đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn và hạnh phúc.