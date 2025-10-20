HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Nối dài niềm tin, lan tỏa khát vọng

PGS-TS BÙI HOÀI SƠN, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

5 năm qua, Quốc hội khóa XV đã làm việc với tinh thần đổi mới không ngừng, hành động quyết liệt, lắng nghe và đồng hành với Chính phủ, doanh nghiệp, người dân.

Sáng nay, 20-10, Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - khai mạc trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ và chuẩn bị cho Đại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng.

Với thời gian làm việc khoảng 40 ngày, kỳ họp không chỉ mang tính tổng kết mà còn mở ra tầm nhìn mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước - một giai đoạn đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng đổi mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

5 năm qua, Quốc hội khóa XV đã làm việc với tinh thần đổi mới không ngừng, hành động quyết liệt, lắng nghe và đồng hành với Chính phủ, doanh nghiệp, người dân. Dù thế giới biến động sâu sắc - từ đại dịch, xung đột, cạnh tranh công nghệ... đến chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu - song Quốc hội Việt Nam vẫn thể hiện được bản lĩnh, chủ động ứng phó linh hoạt, kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Với khối lượng công việc rất lớn - 66 nội dung, nhóm nội dung sẽ được xem xét, quyết định - kỳ họp này không chỉ tổng kết nhiệm kỳ mà còn tiếp nối tư duy lập pháp mới nhằm củng cố thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

Ðáng chú ý, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa sắp xếp lại các đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước cải cách thể chế sâu rộng, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gần dân, vì dân và tư duy quản trị lấy chất lượng, hiệu quả, sự hài lòng của người dân làm thước đo. Bối cảnh mới đặt ra trách nhiệm lớn cho kỳ họp: Tổng kết để mở ra, hoàn thiện để bứt phá, kế thừa để đổi mới.

Những năm qua, sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy phát triển đã được ghi nhận: Từ phát triển kinh tế sang hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường; từ chú trọng vật chất sang coi trọng giá trị văn hóa, con người; từ quản lý hành chính sang quản trị quốc gia bằng pháp luật, dữ liệu, đổi mới sáng tạo. Hàng loạt đạo luật quan trọng ra đời đã phản ánh rõ tầm nhìn phát triển toàn diện, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, con người là trung tâm, hạnh phúc là mục tiêu.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc Quốc hội thảo luận, đánh giá tác động của các chính sách văn hóa, xã hội trong tiến trình phát triển đất nước. Khi chúng ta nói về kỷ nguyên mới, không thể chỉ nói đến công nghệ, kinh tế số hay hạ tầng hiện đại, mà còn phải đề cập "hạ tầng mềm" - văn hóa, giáo dục, đạo đức và ý thức công dân. Đó là nền tảng để phát triển bền vững, giữ được bản sắc trong hội nhập, để mỗi người dân không chỉ sống tốt mà còn sống hạnh phúc, tự hào và có trách nhiệm.

Kỳ họp lần này mang ý nghĩa như một "nốt nhạc chuyển giao" trong bản hòa ca của tiến trình lập pháp và phát triển quốc gia. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ khép lại với niềm tự hào chính đáng bởi những gì đã làm được, không chỉ là các con số, văn bản..., mà quan trọng hơn là sự củng cố lòng tin, sự trưởng thành của thể chế và sự thức tỉnh mạnh mẽ của tinh thần dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội là sự khởi đầu của niềm tin, khát vọng và của sức sống dân tộc đang dâng trào. Niềm tin ấy sẽ được nối dài trong từng phiên thảo luận, từng quyết sách, từng đạo luật; khát vọng ấy sẽ lan tỏa từ nghị trường ra toàn xã hội, trở thành động lực để kiến tạo đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn và hạnh phúc. 

Tin liên quan

Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (thay thế)

Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (thay thế)

(NLĐO)- Dự án Luật Báo chí (thay thế) sẽ hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý và phát triển báo chí, đáp ứng yêu cầu tình hình và bối cảnh mới.

Cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí chủ lực ở một số địa phương trong Luật Báo chí sửa đổi

(NLĐO) - Theo Chủ nhiệm UB Văn hóa-Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, có ý kiến đề nghị Luật Báo chí (sửa đổi) cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí chủ lực một số địa phương

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV dự kiến làm việc khoảng 40 ngày với 66 nội dung quan trọng

(NLĐO) - Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào sáng 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11-12. Thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến là khoảng 40 ngày.

Quốc hội dân bầu cán bộ chủ chốt Cải cách
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo