Quốc tế

Nơi đầu tiên trên thế giới bước qua năm 2026

Anh Thư

(NLĐO) - Vào lúc 17 giờ ngày 31-12 theo giờ Việt Nam, thời khắc 0 giờ ngày 1-1-2026 đã điểm ở đảo Christmas thuộc Kiribati.

Sở hữu múi giờ GMT+14, đảo Christmas (đảo Giáng Sinh) của Kiribati là nơi đầu tiên trên thế giới đón thời khắc 0 giờ ngày 1-1-2026. Vào thời điểm này, tại Việt Nam mới chỉ là 17 giờ ngày 31-12-2025.

Nơi đầu tiên trên thế giới đã qua mốc 0 giờ năm 2026 - Ảnh 1.

Cảnh quan tuyệt đẹp trên đảo Christmas của Kiribati, nơi đầu tiên đón mốc 0 giờ ngày 1-1-2026 - Ảnh: OLD SOULS

Kiribati là một quốc đảo thuộc châu Đại Dương, có tổng cộng 32 đảo san hô vòng và một đảo san hô cao, trải trên một diện tích khoảng 3,5 triệu km2 và trước đây bị đường đổi ngày quốc tế chia làm 2 nửa.

Trong đó, đảo Christmas thuộc nhóm đảo Line, tức nằm giáp phía Đông của đường đổi ngày và lẽ ra sẽ đón năm mới muộn nhất thế giới.

Nơi đầu tiên trên thế giới đã qua mốc 0 giờ năm 2026 - Ảnh 2.

Đảo Christmas của Kiribati nhìn từ trên cao - Ảnh: NASA

Tuy nhiên vào năm 1994, chính phủ Kiribati đã quyết định thống nhất múi giờ trên phần lớn lãnh thổ bằng cách "bẻ cong" đường đổi ngày, giúp đảo Christmas trở thành nơi đầu tiên đón năm mới kể từ 0 giờ ngày 1-1-1995.

Theo trang Time and Date, nơi thứ 2 đón năm mới sẽ là quần đảo Chatham thuộc New Zealand, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 31-12 theo giờ Việt Nam.

Đến 18 giờ (giờ Việt Nam), phần lớn lãnh thổ còn lại New Zealand và một số quốc gia khác như Tonga, Samoa... bước qua mốc 0 giờ.

Nơi đầu tiên trên thế giới đã qua mốc 0 giờ năm 2026 - Ảnh 3.

Người dân tụ tập ở TP Sydney từ sớm để đón thời khắc 0 giờ. Úc sẽ đón năm mới vào lúc 20 giờ theo giờ Việt Nam - Ảnh: AAP

Vào lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam, Fiji, Tuvalu, Nauru... và một phần nhỏ lãnh thổ của Nga sẽ đón năm mới. Trong các giờ tiếp theo, Úc, các đảo quốc Thái Bình Dương và một số quốc gia ở phía Đông châu Á sẽ lần lượt mừng giao thừa năm 2026.

