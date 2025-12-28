HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Đêm nay 28-12, người Việt Nam bắt đầu đón "mưa sao băng năm mới"

Anh Thư

(NLĐO) - Mưa sao băng Quadrantids bắt nguồn từ một vật thể hết sức khác thường mang tên 2003 EH1.

Theo trang Time and Date, người Việt Nam sẽ bắt đầu đón những ngôi sao băng đầu tiên của trận "mưa sao băng năm mới" Quadrantids từ đêm 28-12.

Quadrantids thường được tính là mưa sao băng của năm sau, bởi nó sẽ đạt cực đại vào đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4-1-2026, với khoảng 80 ngôi sao băng tuôn xuống mỗi giờ.

Số sao băng này biến nó thành một trong những trận mưa sao băng lớn nhất trong năm.

Đêm nay, người Việt Nam bắt đầu đón "mưa sao băng năm mới" - Ảnh 1.

Một trận mưa sao băng - Ảnh: AP

Quadrantids là một trong những trận mưa sao băng đặc biệt nhất bởi liên quan đến 2 "thế giới đã chết".

Thứ nhất, cái tên của nó bắt nguồn từ chòm sao Quadrans Muralis, đã bị loại khỏi danh sách các chòm sao do Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU) lập ra năm 1922.

Để tìm kiếm nơi các ngôi sao băng bắt nguồn, bạn có thể dựa vào một chòm sao khác là Mục Phu (Boötes). Các ngôi sao băng sẽ như tuôn ra từ vị trí gần cánh tay giơ lên của hình ảnh người chăn bò mà chòm sao này tạo ra trên bầu trời.

Thứ hai, nguồn gốc thực sự của Quadrantids là tiểu hành tinh 2003 EH1, thứ đang bị nghi ngờ là một sao chổi đã chết, vì sở hữu những đặc điểm kết hợp giữa tiểu hành tinh và sao chổi.

Mỗi năm vào cuối tháng 12, đầu tháng 1 năm sau, Trái Đất lướt ngang chiếc đuôi đá bụi của vật thể bí ẩn này, khiến các mảnh vỡ lao vào bầu khí quyển, bốc cháy và tạo thành sao băng.

Quadrantids cũng là một trận mưa sao băng rơi khá dài ngày, giúp bạn có thêm nhiều cơ hội chiêm ngưỡng: Đến hết ngày 12-1-2026, những ngôi sao băng Quadrantids mới biến mất hoàn toàn.

Tin liên quan

Mê cung 2.000 năm lộ ra giữa thảo nguyên Ấn Độ

Mê cung 2.000 năm lộ ra giữa thảo nguyên Ấn Độ

(NLĐO) - Một công trình độc đáo gồm 15 đường tròn đồng tâm đã lộ ra ở bang Maharashtra, là mê cung tròn lớn nhất từng được phát hiện ở Ấn Độ.

Trái Đất có thêm cấu trúc lạ dưới đỉnh Tam giác quỷ Bermuda

(NLĐO) - Đảo Bermuda, một trong 3 đỉnh Tam giác quỷ, nổi lên nhờ một cấu trúc khổng lồ dày 20 km chèn thêm vào vỏ Trái Đất.

Thủy quái dài 11 mét "trỗi dậy" từ lòng sông cổ

(NLĐO) - Phần còn lại của một loài thủy quái tồn tại ngay trước thời điểm tiểu hành tinh Chicxulub lao xuống Trái Đất đã được khai quật ở bang Dakota - Mỹ.

mưa sao băng sao băng Quadrantids chòm sao Mục Phu Quadrans Muralis
    Thông báo