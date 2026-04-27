Văn hóa - Văn nghệ

Ca nhạc sĩ Sơn Hạ ra mắt MV "Chiến sĩ tôi", tri ân bộ đội cụ Hồ

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Ca nhạc sĩ Sơn Hạ được biết đến với nhiều bài hit mang âm hưởng dân ca, lần này anh viết ca khúc cách mạng và được đón nhận

Ca nhạc sĩ Sơn Hạ xúc động ra mắt MV "Chiến sĩ tôi", lời tri ân bộ đội cụ Hồ - Ảnh 1.

Ca nhạc sĩ Sơn Hạ với MV "Chiến sĩ tôi"

Trong không khí lắng đọng của những ngày hướng về lịch sử dân tộc, ca nhạc sĩ Sơn Hạ chính thức giới thiệu MV "Chiến sĩ tôi" – một sáng tác mang đậm tinh thần tri ân, khơi dậy ký ức và lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Sơn Hạ viết bằng trái tim kiêu hãnh

Không chọn cách kể chuyện cầu kỳ, "Chiến sĩ tôi" đi thẳng vào cảm xúc bằng ca từ mộc mạc, trực diện. Những câu hát như: "Anh chiến sĩ của tôi ra đi không ngày trở lại… Anh bỏ máu yêu thương vùi sâu trong lòng đất mẹ…" vang lên như một lời khấn nguyện, nhắc nhớ về sự hy sinh thầm lặng. Ở đó, người lính hiện lên bằng một hình hài gần gũi – biết yêu thương, biết đau, nhưng sẵn sàng dâng hiến tất cả cho hòa bình.

"Tôi viết hơn một năm mới hoàn thành ca khúc này. Viết bằng niềm tin, sự tri ân và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ khi nhìn về quá khứ hào hùng của dân tộc. Và trong những ngày tháng 4 lịch sử, tôi ra mắt MV "Chiến sĩ tôi" bằng tất cả lòng kính trọng thế hệ chiến sĩ là bộ đội cụ Hồ đã hy sinh, bảo vệ hòa bình, ấm no, độc lập của Tổ quốc" – ca nhạc sĩ Sơn Hạ nói.

Sáng tác của Sơn Hạ được nâng đỡ bởi phần hòa âm của Giang Nguyễn, phần mix của Văn Hương, cùng ê-kíp Hào Phim Media và thiết kế của Khắc Hùng, tạo nên một tổng thể chỉn chu, giàu cảm xúc nhưng tiết chế. MV được thực hiện tại Chiến khu Đ, biểu tượng bất khuất của quân và dân Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến.

Ca nhạc sĩ Sơn Hạ xúc động ra mắt MV "Chiến sĩ tôi", lời tri ân bộ đội cụ Hồ - Ảnh 2.

Sơn Hạ đầu tư hình ảnh cho MV "Chiến sĩ tôi" rất chất lượng

Sơn Hạ, hành trình phấn đấu

Đằng sau ca khúc "Chiến sĩ tôi" là một hành trình nghệ thuật nhiều gian nan của Sơn Hạ. Anh tên thật Lê Văn Hà, sinh năm 1978 tại TP HCM, lớn lên trong một gia đình đông anh em có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là thầy đờn, kiêm bầu gánh hát cải lương, sớm gieo vào con trai niềm say mê sân khấu.

Từ năm 14 tuổi, anh đã theo học đánh trống, rồi trở thành nhạc công trong 4 năm trước khi chuyển sang ca hát. Đến năm 18 tuổi, Sơn Hạ bắt đầu viết nhạc, tự sáng tác hoặc viết lời Việt cho ca khúc nước ngoài để biểu diễn. "Tôi đến với nghề sáng tác khá gian nan, người ta học 1 thì tôi học và nỗ lực đến 10, nên tôi đi rất chậm nhưng cảm thấy mình vững vàng qua nhiều khó nhọc" – Sơn Hạ tâm sự.

Bước ngoặt đến vào năm 2006 với ca khúc đầu tay "Xin hãy quên tôi" do Quang Vinh thể hiện. Từ đó, anh dần khẳng định dấu ấn qua loạt sáng tác mang âm hưởng dân ca như "Anh Ba Khía", "Dây đủng đỉnh buồn", "Người miền Tây", "Ngốc ơi" (Đan Trường), "Bông ô môi" (Quang Lê và Hà Phương), "Cô Tư bến phà" (Cẩm Ly), "Không đánh mà đau" (Dương Ngọc Thái)… Nhiều ca khúc của anh còn được sử dụng trong các phim truyền hình như "Ông Tơ Bà Nguyệt", "Duyên nợ miền Tây", "Vùng hạ chuyển mình", hay trở thành chủ đề cho các liveshow của Cát Tuyền, Lâm Chi Khanh, Ái Xuân.

Ca nhạc sĩ Sơn Hạ xúc động ra mắt MV "Chiến sĩ tôi", lời tri ân bộ đội cụ Hồ - Ảnh 3.

Ca sĩ nhạc sĩ Sơn Hạ

Gần đây, MV "Chuồn chuồn mưa" (2024) tiếp tục cho thấy thế mạnh của Sơn Hạ với chất liệu dân ca Nam bộ, những câu chuyện tình buồn được kể bằng hình ảnh làng quê mộc mạc, giàu cảm xúc.

Sơn Hạ có thêm động lực sáng tác ca khúc cách mạng

Chính từ nền tảng ấy, "Chiến sĩ tôi" đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý. Vẫn là chất trữ tình quen thuộc, nhưng được mở rộng biên độ cảm xúc sang đề tài lịch sử – cộng đồng. Những câu hát: "Anh giữ lấy quê hương để cho non nước thanh bình… Anh hy sinh đổi lấy yên bình…" như khắc sâu thêm giá trị của sự hy sinh, biến ca khúc thành một bản ghi chép cảm xúc về lịch sử. Giữa dòng chảy âm nhạc hôm nay, "Chiến sĩ tôi" không tìm đến sự ồn ào.

MV "Chiến sĩ tôi" của Sơn Hạ chọn cách đi chậm, đi sâu vào ký ức và lòng biết ơn. Và chính trong sự lặng lẽ ấy, thông điệp về lòng yêu nước, về sự tiếp nối của "dòng máu Lạc Hồng" vẫn lan tỏa, bền bỉ – như cách những người chiến sĩ đã âm thầm viết nên lịch sử. 


"Sắc màu Trần Tiến": Hành trình âm nhạc đối thoại cùng thời gian

"Sắc màu Trần Tiến": Hành trình âm nhạc đối thoại cùng thời gian

(NLĐO) – Một đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến sẽ được HTV tổ chức gây sự chú ý với fan hâm mộ âm nhạc của ông

Dư âm "Tiếng trống Mê Linh" bản màu: Khi ký ức văn hóa được đánh thức

(NLĐO) - Vở cải lương truyền hình "Tiếng trống Mê Linh" phiên bản phục chế màu sẽ được phát sóng thêm vào tối nay, 26-4

