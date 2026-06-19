Nỗi lo của FED về lạm phát

Kết quả cuộc họp kéo dài 2 ngày này cũng cho thấy gần một nửa thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) phát tín hiệu ủng hộ tăng lãi suất trong năm nay. Điều này đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ so với tháng 3. Khi đó, không thành viên nào của FOMC dự tính tăng lãi suất và cả ủy ban này còn dự báo về một đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Sự thay đổi trên phản ánh nỗi lo về lạm phát đang ở mức cao nhất trong 3 năm qua. Nhiều quan chức FED gần đây nhấn mạnh có thể cần phải tăng lãi suất trong những tháng tới nếu lạm phát không hạ nhiệt. Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị chủ tịch FED hôm 17-6, ông Warsh cũng nhấn mạnh quyết tâm đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Ông Warsh đã ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào năm ngoái khi đang được xem xét là ứng viên thay ông Jerome Powell làm Chủ tịch FED. Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã liên tục chỉ trích ông Powell vì không cắt giảm lãi suất đủ mạnh.

Chủ tịch FED Kevin Warsh phát biểu tại cuộc họp báo tại thủ đô Washington - Mỹ hôm 17-6. Ảnh: AP

Một thay đổi đáng chú ý khác là tuyên bố sau cuộc họp nêu trên không đưa ra tín hiệu nào về bước đi tiếp theo, hay điều mà các nhà kinh tế gọi là "định hướng chính sách tương lai". Theo ông Warsh, những nội dung này không phù hợp với bối cảnh chính sách hiện tại. Trước đó, ông chỉ trích công cụ định hướng chính sách lẫn các dự báo kinh tế hằng quý vì cho rằng chúng có thể khiến FED bị ràng buộc vào một lộ trình lãi suất cụ thể.

Bên cạnh đó, ông Warsh cho biết đang thành lập các nhóm công tác để đánh giá lại những vấn đề như: cách thức truyền thông chính sách, chất lượng dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách, các mô hình phân tích lạm phát… Những nỗ lực này nhằm bảo đảm FED duy trì cách tiếp cận tỉnh táo, khách quan và hướng về tương lai.

Một số chuyên gia nhận định việc sử dụng các nhóm công tác cho thấy Chủ tịch FED đang ưu tiên xây dựng sự đồng thuận, thay vì đơn phương thúc đẩy các thay đổi trong cơ quan này.