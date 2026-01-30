FED giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 28-1 giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong biên độ 3,5%-3,75% sau khi đã hạ lãi suất này 3 lần trong năm ngoái. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thuộc FED trong 2 ngày 27 và 28-1 (giờ địa phương), cơ quan này cho biết có dấu hiệu thị trường lao động đã ổn định, đồng thời nâng đánh giá về tăng trưởng kinh tế từ mức "khiêm tốn" tại cuộc họp hồi tháng 12-2025 lên "vững chắc".

Tại cuộc họp báo hôm 28-1, Chủ tịch FED Jerome Powell nhấn mạnh các dữ liệu mới nêu từ cuộc họp tháng rồi cho thấy triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ đã cải thiện rõ rệt, lạm phát diễn biến đúng như dự báo và thị trường lao động có dấu hiệu ổn định. Do đó, theo AP, giới chức FED nhiều khả năng không thấy lý do cấp bách để tiếp tục cắt giảm lãi suất. Phố Wall dự báo lãi suất được giữ nguyên ít nhất đến tháng 6-2026.

Dù phần lớn nhà hoạch định chính sách vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm chi phí vay trong năm nay nhưng nhiều người muốn thấy thêm bằng chứng rằng lạm phát ở Mỹ đang tiến gần mục tiêu 2%. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của FED, đạt mức 2,8% vào tháng 11-2025, cao hơn một chút so với cùng kỳ năm trước. Ông Michael Gapen, kinh tế trưởng Mỹ tại Ngân hàng Morgan Stanley, nhận định Chủ tịch FED vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay "khi có đủ bằng chứng lạm phát đang hạ nhiệt".

Chủ tịch FED Jerome Powell tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington - Mỹ hôm 28-1.Ảnh: Tân Hoa Xã

Một trong những yếu tố tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của FED là chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump và các mức thuế áp lên nhiều đối tác thương mại của Mỹ. Ông Powell cho rằng tác động của thuế quan hiện nay sẽ đạt đỉnh vào giữa năm 2026 và sau đó giảm dần.

Thị trường chứng khoán Mỹ nhìn chung không có nhiều biến động theo sau quyết định của FED. Các chỉ số Dow Jones và Nasdaq Composite tăng nhẹ trong khi chỉ số S&P 500 giảm nhẹ trong phiên giao dịch 28-1. Trong khi đó, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm ngày 29-1 vì tâm lý thận trọng chiếm ưu thế sau quyết định giữ nguyên lãi suất của FED.

Cùng ngày, giá vàng tiếp tục tăng và lần đầu vượt mức 5.500 USD/ounce vì hoạt động mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương, đồng USD suy yếu, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn mạnh mẽ xuất phát từ tình hình địa chính trị bất thường và tình hình chính trị không mấy tích cực tại Mỹ. Bên cạnh đó là nỗi lo về tính độc lập của FED trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép để Ngân hàng Trung ương này giảm mạnh lãi suất.

Theo AP, lãi suất thấp có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ nhưng cũng làm lạm phát trầm trọng hơn. Đồng thời, việc giảm lãi suất có thể làm suy yếu đồng USD, qua đó hỗ trợ các nhà xuất khẩu Mỹ.

Nguy cơ chính phủ Mỹ lại đóng cửa Các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ đang đe dọa chặn dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa và một số cơ quan khác trong động thái có thể khiến chính phủ Mỹ đóng cửa lần nữa. Nếu Đảng Cộng hòa và Nhà Trắng không đồng ý hạn chế các hoạt động siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump, chính phủ Mỹ có nguy cơ bắt đầu đóng cửa một phần từ nửa đêm 30-1 (giờ địa phương). Trong bối cảnh nước Mỹ chấn động trước cái chết của 2 người biểu tình dưới tay đặc vụ liên bang tại TP Minneapolis, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã đưa ra một danh sách yêu cầu, gồm: đặc vụ phải tháo khẩu trang, luôn bật camera giám sát và mang theo giấy tờ đầy đủ - vốn là những quy định thông thường ở đa số lực lượng hành pháp. Bên cạnh đó, đặc vụ phải chấm dứt tuần tra lưu động tại các thành phố và buộc phải có lệnh bắt giữ hợp lệ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng hành pháp địa phương khi thực hiện các vụ bắt giữ liên quan nhập cư. Cuối cùng là yêu cầu thiết lập một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc để xử lý các đặc vụ vi phạm quy định. Thượng nghị sĩ Tina Smith nhấn mạnh rằng các đặc vụ Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE), trực thuộc Bộ An ninh Nội địa, cần phải tuân thủ những quy định như cảnh sát địa phương và phải có cơ chế buộc họ chịu trách nhiệm. Trong nỗ lực tránh kịch bản đóng cửa chính phủ Mỹ, một phương án đang được thảo luận là tách riêng ngân sách của Bộ An ninh Nội địa khỏi dự luật chung và gia hạn tạm thời để có thêm thời gian đàm phán. Phần còn lại của dự luật sẽ cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ đến hết tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở Hạ viện, nơi các thành viên Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ không thông qua bất kỳ dự luật nào nếu không có ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa. Lần gần đây nhất chính phủ Mỹ đóng cửa bắt đầu từ ngày 1-10-2025 và kéo dài 43 ngày. Huệ Bình



