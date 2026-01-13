FED nhận tin xấu, thị trường chao đảo

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell ngày 11-1 cho biết các công tố viên liên bang đang điều tra hình sự nhắm vào ông. Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanh dự án trị giá 2,5 tỉ USD cải tạo trụ sở chính của FED tại thủ đô Washington D.C. cùng các lời điều trần của ông trước quốc hội liên quan đến vấn đề này vào tháng 6-2025.

Ông Powell khẳng định cuộc điều tra là kết quả của sự thất vọng dồn nén bấy lâu nay từ phía Tổng thống Donald Trump, do FED không cắt giảm lãi suất nhanh và mạnh như mức tổng thống yêu cầu. Ông khẳng định mối đe dọa truy tố không phải do lời khai của ông hồi tháng 6-2025 hay việc cải tạo tòa nhà. Ông cho rằng tất cả chỉ là cái cớ.

Theo đài CNBC, Chủ tịch FED cảnh báo kết quả của cuộc điều tra này sẽ quyết định tương lai các quyết sách của ngân hàng trung ương Mỹ. Ông Powell nhấn mạnh: "Vấn đề cốt lõi ở đây là liệu FED có thể tiếp tục đưa ra lãi suất dựa trên bằng chứng và các điều kiện kinh tế hay chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực chính trị và sự đe dọa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm trụ sở Cục Dự trữ liên bang (FED) tại Washington D.C. hồi năm 2025 và lắng nghe Chủ tịch FED Jerome Powell phát biểu Ảnh: AP

Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho hay bộ trưởng tư pháp đã chỉ đạo các công tố viên Mỹ ưu tiên điều tra bất kỳ hành vi lạm dụng tiền thuế nào của người dân nhưng không đề cập đến ông Powell. Cuộc điều tra đang được Văn phòng Công tố viên Mỹ tại quận Columbia giám sát. Bà Jeanine Pirro, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, đứng đầu văn phòng này. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 11-1, ông Donald Trump nói không hề biết về cuộc điều tra. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, ông Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích gay gắt ông Powell. Vào ngày 29-12-2025, ông Donald Trump từng cân nhắc khởi kiện ông Powell vì "năng lực kém" liên quan đến việc cải tạo các tòa nhà của FED. Tổng thống Mỹ cũng không hề giấu giếm ý định cách chức ông Powell sau khi nhiệm kỳ của ông này kết thúc vào tháng 5.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện, ông Chuck Schumer, cho rằng cuộc tấn công của ông Donald Trump vào sự độc lập của FED vẫn tiếp diễn, đồng thời đe dọa sức mạnh và sự ổn định của nền kinh tế Mỹ. Nhận định kịch bản tương lai, ông Brian Jacobsen, Chiến lược gia kinh tế trưởng tại Công ty Quản lý tài sản và Tư vấn tài chính Annex Wealth Management (Mỹ), cho hay ông Powell có thể phản đối bằng cách "cố thủ". Nhiệm kỳ Chủ tịch FED của ông Powell kết thúc vào tháng 5 tới nhưng nhiệm kỳ thống đốc phải đến tháng 1-2028. "Với áp lực chính trị lên FED, ông Powell có thể chọn ở lại làm thống đốc. Điều này sẽ tước đi khả năng của Tổng thống Donald Trump trong việc bổ nhiệm thêm người vào Hội đồng Thống đốc của FED" - ông Jacobsen phân tích.

Phản ứng ngay sau tuyên bố của ông Powell, các hợp đồng tương lai chứng khoán đã sụt giảm. Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,2%. Thị trường chứng khoán châu Âu cũng giảm điểm ngay khi bắt đầu giao dịch ngày 12-1.

Trong khi đó, giá vàng đã vượt qua mốc 4.600 USD/ounce lần đầu tiên ngày 12-1 trong khi bạc cũng tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Hai kim loại quý này tăng giá nhờ những bất ổn về địa chính trị và kinh tế cũng như những dự báo về việc Mỹ cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư kỳ vọng có ít nhất 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường việc làm của Mỹ yếu hơn cũng khiến việc cắt giảm lãi suất trở nên khả thi hơn.