Pháp luật

Nói lời sau cùng, Tổng giám đốc Z Holding xin lỗi khách hàng đã dùng sữa "chưa đạt"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Nói lời sau cùng, Tổng giám đốc Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng các đồng phạm nhận trách nhiệm, xin lỗi về chất lượng sữa chưa đạt.

Ngày 8-1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội cho 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả liên quan Công ty Z Holding và các công ty trong hệ sinh thái này được nói lời sau cùng.

- Ảnh 1.

Tổng giám đốc Công ty Z Holding Hoàng Quang Thịnh

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding) gửi lời xin lỗi tới khách hàng, người tiêu dùng đã dùng sản phẩm của đơn vị. Trong cáo trạng đã kết luận không có chất cấm, chất độc hại trong sản phẩm, điều đó giúp bị cáo thấy nhẹ lòng phần nào, song cũng rất xin lỗi về chất lượng sản phẩm chưa đạt.

Theo bị cáo Hoàng Quang Thịnh, những sản phẩm mà công ty sản xuất, thì bị cáo và gia đình cũng thường xuyên sử dụng trong thời gian dài, điều đó thể hiện việc không cố ý sản xuất hàng hóa không đảm bảo.

Về doanh số kinh doanh, do công ty phát triển nhanh, bị cáo không thể học nhanh nhiều lĩnh vực trong quá trình quản lý, phải giao cho các cá nhân khác cùng tham gia quản lý, do đó đã không kiểm soát được.

Với vai trò người đứng đầu, bị cáo Thịnh thừa nhận trách nhiệm của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét cho các thành viên của Z Holding làm công ăn lương, cống hiến vì công ty nhưng đã dính vào vòng lao lý, mong Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của các bị cáo để khoan hồng.

Bị cáo Thịnh nói không cố tình, chưa bao giờ đặt việc lấy lợi nhuận cho riêng mình. Bị cáo này mong Hội đồng xét xử hãy xem xét để có cơ hội trở về xã hội làm điều có ích.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding, nói cùng Hoàng Quang Thịnh và La Khắc Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding, khởi nghiệp, mong muốn chứng minh giới trẻ có thể làm được điều gì đó lớn lao, có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Các bị cáo nhận rõ trách nhiệm của bản thân với người tiêu dùng đã tin tưởng vào Z Holding, xin lỗi họ đã trao niềm tin vào các sản phẩm, gây hoang mang cho dư luận.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh mong được hưởng khoan hồng cho bản thân và các thành viên trong công ty, vì các bị cáo mà phải ngồi đây, xin lỗi và biết ơn gia đình, trong lúc suy sụp nhất thì luôn có gia đình ở bên cạnh.

Còn bị cáo La Khắc Minh nói: "Trong suốt thời gian bị tạm giam, đã nhận thức được hành vi của mình, bị cáo gửi lời xin lỗi tới tất cả nhân viên của Z Holding ngồi đây, đã ảnh hưởng đến họ, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đặc biệt là những cá nhân chỉ được hưởng lương, không được hưởng lợi trong vụ án".

- Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên toà

Trước đó, tại phiên tòa, trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, luật sư Giang Hồng Thanh nêu quan điểm, sữa giả trong vụ án này, đối chiếu với quy định của pháp luật thì là hàng giả, nhưng về bản chất chỉ là sữa có một vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm.

Qua các bản kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an đối với 38 sản phẩm, đều kết luận không có chất cấm như melamine, độc tố vi nấm, kim loại nặng (asen, chì, thủy ngân…).

Luật sư này cho biết nếu chiếu theo quy định về khái niệm hàng giả thì đúng, nhưng về mặt bản chất liệu có phù hợp hay không, khi đây chỉ là hàng kém chất lượng, một số ít chỉ tiêu không đạt được chất lượng theo như công bố.

Dẫn chứng quan điểm trên, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết tại Kết luận giám định ngày 18-7-2025, đối với sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 (loại 650gr, NSX 5-3-2025), có 32 chỉ tiêu thì chỉ có một chỉ tiêu là Vitamin B9 đạt 50% (dưới 70%). Trong khi đó, có 25 chỉ tiêu đều vượt ngưỡng 100% và 5 chỉ tiêu trên 90% và 1 chỉ tiêu không giám định do không đủ điều kiện. Kết luận giám định đã xác định đây là hàng giả.

Còn theo cáo trạng, sản phẩm "Dinh dưỡng Hiup 27 hương vani" có 32 chỉ tiêu, thì có 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố là Iron, Zinc, Omega 6 và EPA, nên bị coi là hàng giả. Tuy nhiên, lại có tới 14 chỉ tiêu cao hơn 100%. Sản phẩm này cũng bị coi là hàng giả.

Cũng theo luật sư Thanh, trong 38 sản phẩm được giám định, có 12 sản phẩm đảm bảo chất lượng theo công bố; còn đối với 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả thì bên cạnh một số ít chỉ tiêu dưới 70%, đa số các chỉ tiêu còn lại đều đủ hoặc trên 100%.

Quá trình giám định xác định sản phẩm sữa ISOWHEY do Z Holding nhập khẩu nguyên hộp từ Úc về Việt Nam cũng là hàng giả do có tới 15 chỉ tiêu dưới 70%.

Đối với thiệt hại mà các bị cáo gây ra, luật sư Giang Hồng Thanh nêu quan điểm, trong kết luận điều tra và cáo trạng đã xác định, doanh thu hàng giả là 2.408 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế TNDN là 319 tỉ đồng. Như vậy tỉ suất lợi nhuận là 13%.

Còn theo đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà, trong quá trình tranh luận, một số luật sư cho rằng việc sản xuất hàng hóa, thực phẩm bổ sung không đảm bảo chất lượng theo như công bố của các bị cáo trong vụ án này không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo Nghị định 98, đã cho phép doanh nghiệp có tỉ lệ sai số 30%, tức là chỉ tiêu dưới 70% mới coi là hàng giả. Do vậy, các bị cáo buộc phải biết quy định này và các tình huống phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động.

Hơn nữa, trong nhà máy phải được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để kiểm soát thành phần, đảm bảo đúng chất lượng. Hiện tại, chúng ta phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, việc một số thành phần thấp hơn hoặc cao hơn công bố cũng chứng minh cho việc kiểm soát chất lượng của các bị cáo chưa được đảm bảo.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào 14 giờ ngày 14-1.

