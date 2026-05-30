Nỗi niềm công nhân mùa con nghỉ hè

Nhiều công nhân (CN), người lao động (NLĐ) bắt đầu nỗi lo chăm con khi mùa hè đến. Nhất là tại các khu nhà trọ CN, không ít phụ huynh phải chật vật tìm người trông con, xoay ca làm hoặc chấp nhận gửi con về quê trong những tháng hè.

Đi làm mà cứ lo

Anh Lê Văn Giàu (quê Cà Mau), CN cơ khí tại phường Thủ Đức, TP HCM, đang sống cùng vợ và con trai 11 tuổi trong một khu trọ CN. Vợ anh làm giúp việc theo giờ, công việc bấp bênh nên vào dịp hè, cả hai càng phải tranh thủ nhận thêm việc để trang trải chi phí sinh hoạt.

Trẻ em vui chơi trong khu sinh hoạt hè tại xã Bình Lợi, TP HCM .Ảnh: HUỲNH NHƯ

Không có người thân hỗ trợ chăm con, nhiều ngày liền con trai anh phải ở nhà một mình từ sáng đến tối. Căn phòng trọ rộng chưa đầy 15 m² trở thành nơi ăn, ngủ và vui chơi của cậu bé suốt kỳ nghỉ hè. Ngoài chiếc điện thoại cũ và tivi nhỏ, em gần như không có thêm hoạt động giải trí nào khác.

Mỗi sáng, trước khi đi làm, anh Giàu đều dặn con khóa cửa cẩn thận, hạn chế ra ngoài và gọi ngay cho ba mẹ nếu có chuyện bất thường. Dù vậy, suốt thời gian làm việc, anh vẫn luôn trong tâm trạng thấp thỏm. "Đi làm mà cứ lo con ở nhà một mình xảy ra chuyện. Chỉ sợ con nghịch điện, bếp gas hay có người lạ gõ cửa" - anh bày tỏ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng (quê Kon Tum), CN may tại Khu Công nghiệp (KCN) Tân Tạo (phường Tân Tạo, TP HCM), thuê trọ tại xã Bình Chánh, lại chọn cách gửi 2 con nhỏ về quê suốt dịp hè. Vợ chồng chị đều làm ca xoay, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải tiền trọ, sinh hoạt và học hành nên không đủ điều kiện gửi con tại các lớp hè tư nhân.

Năm nay, dù mẹ chị đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe không còn tốt nhưng chị phải nhờ bà chăm sóc 2 cháu trong những tháng hè. "Cả năm đi làm chỉ mong có thời gian gần con nhiều hơn, nhưng hè đến lại phải gửi con về quê. Thương con lắm nhưng vợ chồng tôi không còn cách nào khác" - chị Hồng nói.

Còn với chị Nguyễn Thị Kim Ngân (35 tuổi, quê An Giang), CN tại KCN Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, TP HCM), áp lực mùa hè lại đến theo cách khác. Hai vợ chồng làm khác ca để thay nhau chăm con, nhưng vào thời điểm tăng ca liên tục, việc chăm em dồn lên vai con gái lớn mới 13 tuổi.

Mỗi sáng, chị tranh thủ chuẩn bị sẵn cơm nước rồi vội vã đi làm từ sớm. Ở nhà, con gái chị vừa phụ mẹ trông em trai 5 tuổi, vừa tự xoay xở sinh hoạt trong căn phòng trọ nóng bức. Điều chị lo nhất là nguy cơ tai nạn khi trẻ ở nhà không có người lớn bên cạnh.

Giúp người lao động giảm áp lực

Thực tế, áp lực chăm con dịp hè đang là bài toán của nhiều gia đình CN, NLĐ tại TP HCM và các địa phương có nhiều KCN. Không ít phụ huynh mong mỏi có thêm những mô hình giữ trẻ, sân chơi hoặc lớp sinh hoạt hè phù hợp với điều kiện làm việc ca kíp để yên tâm mưu sinh.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo thu nhập, nhiều doanh nghiệp (DN) và địa phương đang chủ động xây dựng các mô hình hỗ trợ con em CN trong dịp hè nhằm giúp NLĐ giảm bớt áp lực chăm con.

Hiểu được khó khăn của CN, NLĐ có con nhỏ, nhất là trong thời gian nghỉ hè hoặc cuối tuần không có nơi gửi trẻ, Công ty CP Văn hóa Tân Bình (KCN Tân Bình, TP HCM) đã bố trí một không gian sinh hoạt dành riêng cho con CN ngay tại trụ sở DN. Khu vực này được thiết kế tại khu sinh hoạt chung kết hợp nhà ăn CN, bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát, có bàn ghế, sách báo và các trò chơi phù hợp lứa tuổi để trẻ vui chơi, học tập trong lúc chờ cha mẹ tan ca.

Ông Lại Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết DN cũng tạo điều kiện để CN đăng ký suất ăn cho con tại bếp ăn tập thể hoặc tự chuẩn bị phần ăn mang theo. Nhờ mô hình này, nhiều CN giảm được chi phí thuê người trông trẻ, đồng thời yên tâm hơn khi làm việc.

Trong khi đó, tại Công ty TNHH Dona Standard (TP Đồng Nai), DN đã đầu tư xây dựng trường mầm non dành cho con CN từ năm 2016 với tổng kinh phí hơn 60 tỉ đồng. Trường có quy mô 2,4 ha, gồm nhiều phòng học, phòng chức năng và khu vui chơi, đáp ứng nhu cầu chăm sóc khoảng 1.000 trẻ.

Đáng chú ý, trường hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Công ty chi trả toàn bộ lương giáo viên, nhân viên; phụ huynh chỉ đóng hơn 400.000 đồng/tháng tiền ăn cho trẻ từ 3 - 5 tuổi. Trường cũng tổ chức dạy xuyên hè để phù hợp thời gian làm việc của CN.

Chị Dương Thị Lệ Huyền, CN công ty, cho biết cả 2 con của chị đều theo học tại trường mầm non của công ty. "Chi phí gửi trẻ chưa tới 1 triệu đồng/tháng cho cả 2 bé nên vợ chồng tôi giảm được nhiều áp lực tài chính. Quan trọng hơn là chúng tôi yên tâm đi làm vì con có nơi học tập, vui chơi an toàn" - chị chia sẻ.

Sân chơi an toàn Bên cạnh sự đồng hành của DN, nhiều địa phương cũng triển khai các hoạt động hè hướng đến con em CN, NLĐ. Mới đây, xã Bình Lợi, TP HCM đã ra mắt Ban Chỉ đạo hoạt động hè và khai mạc hè năm 2026 với chủ đề "Vui hè trên Thành phố Bác", thu hút hơn 500 thiếu nhi tham gia. Điểm nhấn của chương trình là lớp học bơi và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước tại hồ bơi Trường Tiểu học Vườn Thơm. Tại đây, các em được hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống dưới nước và kỹ năng sinh tồn cần thiết, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong dịp hè. Dịp hè năm nay, xã Bình Lợi còn tổ chức 21 điểm sinh hoạt hè và 11 lớp năng khiếu tại các văn phòng ấp, trường học và khu nhà trọ, tạo thêm sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn. Với nhiều CN, NLĐ, những hoạt động này không chỉ giúp con em có nơi vui chơi, học tập an toàn mà còn là sự hỗ trợ thiết thực để phụ huynh yên tâm làm việc.



