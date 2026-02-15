HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngày nghỉ Tết đầu tiên, 70 trường hợp ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xả phạt 181 trường hợp, trong đó có 70 lỗi vi phạm nồng độ cồn

Ngày 15-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (ngày 14-2, tức 27 tháng Chạp), tỉnh hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp đột xuất, bất ngờ.

Ngày nghỉ Tết đầu tiên, 70 trường hợp ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1.

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, CSGT Thanh Hóa đã xử phát hiện, xử phạt 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Tuy nhiên, trong ngày nghỉ Tết đầu tiên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 181 trường hợp, phạt tiền gần 1 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định 2 trường hợp; tạm giữ 74 phương tiện vi phạm.

Đáng chú ý, trong số này có 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt với tổng số tiền hơn 235 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo lực lượng các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương triển khai chế độ trực ban, trực chiến duy trì nghiêm túc 24/24. Sẵn sàng huy động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Bên cạnh công tác bảo an ninh trật tự, các lực lượng nghiệp vụ còn tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là pháo nổ trái phép trong dịp Tết.

Tin liên quan

CSGT toàn quốc kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ "không ngại kiêng ngày Tết"

CSGT toàn quốc kiểm tra nồng độ cồn từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ "không ngại kiêng ngày Tết"

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn; xử lý vi phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Vi phạm nồng độ cồn: Đã đến lúc xử lý hình sự?

Khi việc xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe "ma men" gây tai họa, liệu hình sự hóa có phải là giải pháp cần thiết để chặn đứng những bi kịch giao thông?

Chốt chặn đo nồng độ cồn ở Bến xe Miền Tây: Tài xế nhậu từ đêm trước vẫn vi phạm

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn hàng trăm tài xế xe khách, xe buýt, taxi,... ở Bến xe Miền Tây.

tỉnh Thanh Hóa nồng độ cồn xử phạt vi phạm hành chính vi phạm nồng độ cồn ngày nghỉ lễ
