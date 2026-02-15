Ngày nghỉ Tết đầu tiên, 70 trường hợp ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn

Ngày 15-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (ngày 14-2, tức 27 tháng Chạp), tỉnh hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp đột xuất, bất ngờ.

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, CSGT Thanh Hóa đã xử phát hiện, xử phạt 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Tuy nhiên, trong ngày nghỉ Tết đầu tiên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 181 trường hợp, phạt tiền gần 1 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định 2 trường hợp; tạm giữ 74 phương tiện vi phạm.

Đáng chú ý, trong số này có 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt với tổng số tiền hơn 235 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo lực lượng các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương triển khai chế độ trực ban, trực chiến duy trì nghiêm túc 24/24. Sẵn sàng huy động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Bên cạnh công tác bảo an ninh trật tự, các lực lượng nghiệp vụ còn tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là pháo nổ trái phép trong dịp Tết.