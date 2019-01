NÓI THẲNG: Cướp đi 8 mạng người, đừng ngụy biện nữa!

22/01/2019 10:38

Chúng ta không khó để hàng ngày bắt gặp ngoài đường nhan nhản các khẩu hiệu như: "An toàn giao thông, hạnh phúc mọi nhà" ; "Phía trước tay lái là sự sống" ; "Uống rượu bia gây tai nạn là tội ác"… rồi lâu lâu chúng ta lại thấy những đợt ra quân rầm rộ như diễu hành tháng vì an toàn giao thông; tổng kiểm tra tài xế, xe khách, xe tải... nhưng sau đó lại là tình trạng đầu voi đuôi chuột, tai nạn vẫn tiếp diễn và ngày càng có nhiều vụ nghiêm trọng hơn.



Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, hơn 10 mạng người ra đi vĩnh viễn sau 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, mà các tài xế gây ra đều có dương tính với ma túy. Nó như hồi chuông báo động tới tất cả mọi thành phần trong xã hội.



Vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương cướp đi sinh mạng 18 người

Mới nhất là vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của 8 con người ở Hải Dương trong những ngày cận kề Tết cổ truyền. Và người gây ra thảm cảnh lại là tài xế dương tính với ma túy.

Là một người chuyên lái xe đưa khách đi tỉnh, tôi không phủ nhận áp lực mà tài xế phải chịu trên đường, nhất là tài xế đường dài: Áp lực về thời gian, áp lực về các tình huống có thể phát sinh bất cứ lúc nào.

Khi lái xe, các bộ phận trên cơ thể hầu như phải hoạt động liên tục, từ tay chân tới tai mắt, nhất là phải có một cái đầu luôn tỉnh táo, sáng suốt trước vô vàn tình huống xảy ra trên đường, mà chỉ cần một phán đoán sai lầm, một quyết định không hợp lý, dứt khoát có thể phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình cũng như sinh mạng người khác.

Nghề tài xế nhất là lại tài xế đường dài, thì ngoài áp lực công việc ra còn có một thứ áp lực được gọi là cám dỗ, nhất là với các tài xế xe tải, xe container. Đó là cờ bạc và ma túy. Bởi khi họ bước chân ra ngoài là thoát khỏi sự giám sát quản lý của cơ quan chủ quản, chủ xe, của gia đình trong một thời gian dài; tiền bạc thường rủng rỉnh do được ứng trước chi phí đi lại, xăng dầu…

Xa nhà, bạn bè hay tụ tập lúc rảnh rỗi, trong đó có cả những đồng nghiệp có máu đỏ đen, nghiện ngập thì chuyện sa ngã rất dễ xảy ra, nhất là với các tài xế trẻ, khi trên mình chưa phải mang gánh nặng gia đình.

Khi bị phát hiện thì tất cả đều đổ lỗi do hoàn cảnh, do áp lực công việc, do áp lực thời gian nên mới phải sử dụng đến chất kích thích, ma túy như một biện pháp duy nhất để duy trì trạng thái tỉnh táo.

Nhưng tất cả đều là ngụy biện. Bởi chất kích thích, ma túy chỉ duy trì tạm thời trạng thái không buồn ngủ do thần kinh hưng phấn, nhưng nó kéo theo sự suy giảm nghiêm trọng về nhận thức, nhất là khi xảy ra tình huống bất ngờ cần đòi hỏi sự phán đoán, sáng suốt thì não bộ lại gần như không hoạt động kịp. Lúc đó, tài xế xử lý hoàn toàn theo bản năng. Mà cái bản năng ở đây lại là bản năng tham sống sợ chết vốn có của mỗi con người. Họ lựa chọn phương pháp xử lý an toàn cho bản thân, mặc kệ điều đó lại là gây nguy hiểm cho người khác.

Nói thẳng, những tài xế trẻ, đặc biệt là những tài xế đường dài, mà không vượt qua được cám dỗ, trót sa đà vào con đường ma túy thì tốt nhất hãy dừng lại trước khi tự gây tai họa cho chính bản thân mình và cho bao người khác.

Nói thẳng, nếu tài xế không thể vượt qua được sự cám dỗ của chất kích thích, ma túy thì hãy nên từ bỏ nghiệp cầm lái, để không vì một phút sơ xuất phải để lại bao đau thương cho người nằm xuống cũng như người ở lại.



Sau tay lái là gia đình mình và bao gia đình khác. Nếu để xảy ra tai nạn, bản thân tù tội, đền bù tới tán gia bại sản đã đành; mà mất mát, đau thương còn kéo dài cho cả những người bị thương tật, cũng như gia đình người bị hại tới suốt cuộc đời họ.









Đoàn Quang Huy