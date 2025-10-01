NÓNG: Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa, chuyện gì sẽ xảy ra?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

NÓNG: Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa, chuyện gì sẽ xảy ra?

Anh Thư

(NLĐO) - Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ 0 giờ ngày 1-10 (giờ địa phương, tức 11 giờ Việt Nam), sau khi quốc hội không chốt được vấn đề cấp ngân sách.

Điều này từng diễn ra nhiều lần trong quá khứ, nhưng tác động của lần đóng cửa này đối với nhân viên liên bang có thể nghiêm trọng hơn.

Cuộc chiến ngân sách

Cho đến khi Quốc hội Mỹ hành động, một loạt các dịch vụ liên bang có thể bị tạm dừng hoặc gián đoạn do một số cơ quan ngừng tất cả chức năng không thiết yếu.

NÓNG: Chính phủ Mỹ đóng cửa- Ảnh 1.

Tấm biển ghi “Vì chính phủ liên bang đóng cửa, tất cả các công viên quốc gia đều đóng cửa” treo trên rào chắn trước Đài tưởng niệm Lincoln ở bang Washington - Mỹ ngày 1-10-2013 - Ảnh: AP

Theo tờ Guardian, mối đe dọa đóng cửa chính phủ đã trở thành một đặc điểm trong các cuộc chiến ngân sách gần đây tại Quốc hội Mỹ trong bối cảnh chính trường chia rẽ sâu sắc.

Một cuộc đối đầu vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã dẫn đến việc chính phủ Mỹ đóng cửa 34 ngày. Vào thời điểm đó, khoảng 800.000 trong số 2,1 triệu nhân viên liên bang đã phải nghỉ việc không lương.

Trước đó, chính phủ Mỹ từng phải đóng cửa từ ngày 1 đến ngày 17-10-2013, dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Tại sao lần đóng cửa này có thể nghiêm trọng nhất?

Các nhà bình luận cho rằng tác động đối với các nhân viên liên bang tại Mỹ trong lần đóng cửa này có thể còn nghiêm trọng hơn.

Ông Donald Trump đã đe dọa sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu chính phủ đóng cửa.

Trong một bản ghi nhớ được công bố tuần trước, Văn phòng Quản lý và ngân sách (OMB) Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan không chỉ chuẩn bị cho việc nghỉ việc tạm thời mà còn cho cả việc sa thải trong trường hợp chính phủ đóng cửa.

Trước đó, các nhân viên chính phủ tại Mỹ đã phải chịu nhiều tác động khi chính quyền ông Donald Trump thực thi việc giảm biên chế gắt gao.

Tại một cuộc họp báo hồi tuần trước, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries khẳng định Đảng Dân chủ "sẽ không nao núng" trước lời đe dọa sa thải thêm nhân viên liên bang.

Những điều gì xảy ra sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa?

Sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa - toàn bộ hoặc một phần - từ ngày 1-10, khoảng 750.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ.

Các hoạt động được coi là thiết yếu - như an sinh xã hội, nhiệm vụ quân sự, thực thi pháp luật nhập cư, kiểm soát không lưu, bưu điện... - sẽ tiếp tục, nhưng các dịch vụ khác có thể bị gián đoạn hoặc trì hoãn.

Các cơ quan đã công bố các kế hoạch dự phòng được cập nhật liên tục trong trường hợp chính phủ đóng cửa.

Bộ Giáo dục Mỹ cho biết gần như toàn bộ nhân viên sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời, trong khi hầu hết nhân viên Bộ An ninh nội địa vẫn sẽ làm việc.

Tác động này có thể lan rộng và kéo dài. Các lần đóng cửa trước đây đã buộc các công viên quốc gia và bảo tàng đóng cửa nhiều ngày, làm chậm trễ hoạt động hàng không, trì hoãn các cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm và hoãn các phiên điều trần về nhập cư.

Mặc dù nền kinh tế nói chung có thể không cảm nhận được tác động ngay lập tức, các nhà phân tích cảnh báo rằng việc đóng cửa kéo dài có thể làm chậm tăng trưởng, gây gián đoạn thị trường và làm xói mòn niềm tin của công chúng.

Tin liên quan

Nguy cơ mất việc hàng loạt nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

Nguy cơ mất việc hàng loạt nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

(NLĐO) - Nhà Trắng hôm 30-9 tuyên bố chính phủ sẽ đóng cửa sau khi Thượng viện không thông qua dự luật chi tiêu do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn.

Vụ chính phủ Mỹ đóng cửa: Hạ viện "lên tiếng", Thượng viện đáp lời chóng vánh

(NLĐO) - Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật mà Hạ viện gửi đến vào tối 30-9 (sáng 1-10 theo giờ Việt Nam), qua đó gần như ngăn chặn việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Nhiều nỗi lo từ kịch bản chính phủ Mỹ đóng cửa

Quốc hội Mỹ đang đối mặt sức ép gia tăng về việc tìm giải pháp ngăn kịch bản chính phủ đóng cửa vào cuối tuần này.

Donald Trump Chính phủ Mỹ chính phủ đóng cửa chính phủ mỹ đóng cửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo