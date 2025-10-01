Nguy cơ mất việc hàng loạt nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nguy cơ mất việc hàng loạt nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

Xuân Mai

(NLĐO) - Nhà Trắng hôm 30-9 tuyên bố chính phủ sẽ đóng cửa sau khi Thượng viện không thông qua dự luật chi tiêu do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn.

Dự luật trên duy trì ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 21-11. Theo một bản ghi nhớ từ Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB), ngân sách liên bang hiện tại sẽ hết hạn vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 30-9 (giờ Washington), tức 10 giờ 59 phút ngày 1-10 (theo giờ Việt Nam).

Nguy cơ mất việc hàng loạt nếu chính phủ Mỹ đóng cửa- Ảnh 1.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (phải) và Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries phát biểu bên ngoài Nhà Trắng hôm 29-9. Ảnh: AP

Theo bản ghi nhớ, các cơ quan bị ảnh hưởng nên triển khai kế hoạch để thực hiện việc đóng một cách trật tự.

Hiện chưa rõ Đảng Dân chủ sẽ duy trì lập trường cứng rắn của mình trong bao lâu. Điều này khiến việc dự đoán thời gian đóng cửa chính phủ trở nên khó khăn.

OMB cho hay một bản ghi nhớ tiếp theo sẽ được ban hành khi dự luật chi tiêu được thông qua và được Tổng thống Donald Trump ký thành luật, khôi phục toàn bộ hoạt động của chính phủ liên bang.

Trước cuộc bỏ phiếu hôm 30-9, ông Donald Trump đe dọa sẽ hủy bỏ các chương trình được Đảng Dân chủ ủng hộ và sa thải thêm nhiều nhân viên liên bang nếu chính phủ đóng cửa.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ, dẫn đầu bởi Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, đã đoàn kết để phản đối dự luật chi tiêu tạm thời, đánh dấu lần thứ hai trong tháng này họ cản trở dự luật.

Đảng Dân chủ đang tìm cách thúc đẩy một dự luật thay thế nhưng bị Đảng Cộng hòa chặn lại.

Lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cho biết sẽ có thêm nhiều cuộc bỏ phiếu cho dự luật này trong những ngày tới.

Trong thời gian chính phủ đóng cửa, hàng ngàn nhân viên liên bang có thể bị cho tạm nghỉ việc, trong khi một số khác phải làm việc không lương cho đến khi ngân sách được khôi phục. Nhiều cơ quan và dịch vụ liên bang cũng có thể bị đóng cửa.

Một số nhân viên liên bang có thể mất việc khi Giám đốc OMB Russ Vought cảnh báo về kế hoạch sa thải hàng loạt nếu chính phủ đóng cửa.

Động thái này diễn ra sau cuộc gặp hôm 29-9 giữa ông Donald Trump và các lãnh đạo của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện để thảo luận về ngân sách liên bang. Cuộc gặp khép lại mà không có thỏa thuận nào đạt được.

Tin liên quan

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo Quốc hội có cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 29-9 (giờ địa phương) trong nỗ lực ngăn kịch bản chính phủ liên bang đóng cửa

Mơ hồ thượng đỉnh Mỹ - Triều giữa hai ông Donald Trump và Kim Jong-un

(NLĐO) - Mỹ và Triều Tiên bày tỏ mong muốn gặp nhau lần thứ 4, song lập trường của hai bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn hoàn toàn trái ngược.

Tổng thống Donald Trump công bố thuế nhập khẩu mới

(NLĐO) - Ông Donald Trump cho biết thuế quan dược phẩm sẽ không áp dụng cho các công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Donald Trump nghỉ việc ngân sách sa thải chính phủ mỹ đóng cửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo