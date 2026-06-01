Nông dân TPHCM “hái tiền” từ “vũ trụ công nghệ”

Những năm gần đây, thay vì sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, ngày càng có nhiều nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại. Việc ứng dụng tự động hóa, số hóa và các tiến bộ kỹ thuật đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giảm rủi ro trong sản xuất và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Thay đổi tư duy sản xuất

Tại thôn 1 Suối Rao, xã Xuân Sơn, Hợp tác xã Dưa lưới An Farm là một trong những mô hình tiêu biểu. Trên vùng đất vốn nhiều sỏi đá, đơn vị đã đầu tư hệ thống nhà màng, tưới nước và bón phân tự động, đồng thời áp dụng công nghệ trồng dưa lưới của Israel kết hợp giống dưa Nhật Bản.

Thu hoạch dưa lưới tại Hợp tác xã dưa lưới Long Tân, xã Đất Đỏ - đây là mô hình trồng dưa trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao.

Hiện hợp tác xã có 8 thành viên sản xuất trên diện tích khoảng 6 ha và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho hơn 120 hộ dân. Nhờ áp dụng công nghệ cao, dưa lưới được sản xuất quanh năm với 3-4 vụ mỗi năm, chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

"Nhờ ứng dụng công nghệ cao, doanh thu của hợp tác xã hiện đạt khoảng 30 tỉ đồng mỗi năm. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng vùng sản xuất để nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương" - bà Mai Thanh Hoa, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã An Farm cho biết.

Hệ thống nhà màng và tưới tự động giúp nâng cao năng suất, chất lượng dưa lưới.

Theo ngành nông nghiệp TPHCM, toàn thành phố hiện có 692 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với diện tích gieo trồng hơn 18.400 ha. Nhiều công nghệ hiện đại đã được đưa vào sản xuất như nhà màng, nhà lưới, tưới nhỏ giọt tự động, thủy canh, aquaponics, hệ thống cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và năng lượng mặt trời.

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đang góp phần hình thành nền nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Chăn nuôi hiện đại, giảm rủi ro

Không chỉ trong lĩnh vực trồng trọt, công nghệ cao cũng tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với ngành chăn nuôi.

Tại xã Nghĩa Thành, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đông Nam Toàn Cầu đã đầu tư 4 trại gà lạnh khép kín với quy mô khoảng 80.000 con mỗi lứa. Toàn bộ hệ thống chuồng trại được trang bị thiết bị điều khiển nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn và nước uống tự động.

Trang trại gà lạnh khép kín giúp kiểm soát dịch bệnh và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Ông Phạm Hồng Thanh, Giám đốc công ty, cho hay mô hình này giúp kiểm soát tốt môi trường chăn nuôi, hạn chế dịch bệnh và giảm tỉ lệ hao hụt xuống còn khoảng 2%. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chủ động được đầu ra thông qua liên kết với các đối tác tiêu thụ.

Theo ông Thanh, nếu chăn nuôi truyền thống phụ thuộc nhiều vào thời tiết và dịch bệnh thì mô hình công nghệ cao giúp giảm đáng kể các yếu tố rủi ro, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế và tính ổn định trong sản xuất.

Trong lĩnh vực chăn nuôi heo, Công ty TNHH Trang Linh tại xã Xuyên Mộc đang vận hành mô hình chuồng lạnh kết hợp đệm lót sinh học. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo hướng khép kín, giảm phát sinh nước thải và mùi hôi.

Đáng chú ý, chất thải chăn nuôi được xử lý để sản xuất phân hữu cơ, vừa giảm ô nhiễm môi trường vừa tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp. Đây được xem là mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh hiện nay.

Hệ thống cho ăn, cấp nước và điều hòa nhiệt độ được vận hành hoàn toàn tự động.

Thống kê cho thấy, TPHCM hiện có khoảng 734 trang trại chăn nuôi heo, bò và gia cầm ứng dụng công nghệ cao với tổng đàn hơn 11,8 triệu con. Đây là nền tảng quan trọng để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại, an toàn sinh học và thân thiện với môi trường.

Thực tế cho thấy khoa học - công nghệ đang tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của nông nghiệp TP HCM. Không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí và tiết kiệm lao động, công nghệ còn góp phần thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Công nghệ đang giúp ngành nông nghiệp phát triển theo hướng an toàn và bền vững.

Dù vẫn còn những khó khăn về vốn đầu tư, nhân lực chất lượng cao và khả năng tiếp cận công nghệ giữa các địa phương, nhưng những kết quả đạt được đang cho thấy đây là hướng đi đúng đắn. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, khoa học - công nghệ được xem là "chìa khóa vàng" giúp TP HCM xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, hiện đại và phát triển bền vững trong tương lai.