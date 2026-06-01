HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nông dân TPHCM “hái tiền” từ “vũ trụ công nghệ”

Thái Nguyên

(NLĐO)- Công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nền nông nghiệp đô thị hiện đại

Những năm gần đây, thay vì sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, ngày càng có nhiều nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại. Việc ứng dụng tự động hóa, số hóa và các tiến bộ kỹ thuật đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giảm rủi ro trong sản xuất và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Thay đổi tư duy sản xuất

Tại thôn 1 Suối Rao, xã Xuân Sơn, Hợp tác xã Dưa lưới An Farm là một trong những mô hình tiêu biểu. Trên vùng đất vốn nhiều sỏi đá, đơn vị đã đầu tư hệ thống nhà màng, tưới nước và bón phân tự động, đồng thời áp dụng công nghệ trồng dưa lưới của Israel kết hợp giống dưa Nhật Bản.

Nông nghiệp công nghệ cao: Động lực mới cho nông nghiệp TPHCM - Ảnh 1.

Thu hoạch dưa lưới tại Hợp tác xã dưa lưới Long Tân, xã Đất Đỏ - đây là mô hình trồng dưa trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao.

Hiện hợp tác xã có 8 thành viên sản xuất trên diện tích khoảng 6 ha và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho hơn 120 hộ dân. Nhờ áp dụng công nghệ cao, dưa lưới được sản xuất quanh năm với 3-4 vụ mỗi năm, chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

"Nhờ ứng dụng công nghệ cao, doanh thu của hợp tác xã hiện đạt khoảng 30 tỉ đồng mỗi năm. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng vùng sản xuất để nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương" - bà Mai Thanh Hoa, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã An Farm cho biết.

Nông nghiệp công nghệ cao: Động lực mới cho nông nghiệp TPHCM - Ảnh 2.

Hệ thống nhà màng và tưới tự động giúp nâng cao năng suất, chất lượng dưa lưới.

Theo ngành nông nghiệp TPHCM, toàn thành phố hiện có 692 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với diện tích gieo trồng hơn 18.400 ha. Nhiều công nghệ hiện đại đã được đưa vào sản xuất như nhà màng, nhà lưới, tưới nhỏ giọt tự động, thủy canh, aquaponics, hệ thống cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và năng lượng mặt trời.

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đang góp phần hình thành nền nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Chăn nuôi hiện đại, giảm rủi ro

Không chỉ trong lĩnh vực trồng trọt, công nghệ cao cũng tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với ngành chăn nuôi.

Tại xã Nghĩa Thành, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đông Nam Toàn Cầu đã đầu tư 4 trại gà lạnh khép kín với quy mô khoảng 80.000 con mỗi lứa. Toàn bộ hệ thống chuồng trại được trang bị thiết bị điều khiển nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn và nước uống tự động.

Nông nghiệp công nghệ cao: Động lực mới cho nông nghiệp TPHCM - Ảnh 3.

Trang trại gà lạnh khép kín giúp kiểm soát dịch bệnh và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Ông Phạm Hồng Thanh, Giám đốc công ty, cho hay mô hình này giúp kiểm soát tốt môi trường chăn nuôi, hạn chế dịch bệnh và giảm tỉ lệ hao hụt xuống còn khoảng 2%. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chủ động được đầu ra thông qua liên kết với các đối tác tiêu thụ.

Theo ông Thanh, nếu chăn nuôi truyền thống phụ thuộc nhiều vào thời tiết và dịch bệnh thì mô hình công nghệ cao giúp giảm đáng kể các yếu tố rủi ro, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế và tính ổn định trong sản xuất.

Trong lĩnh vực chăn nuôi heo, Công ty TNHH Trang Linh tại xã Xuyên Mộc đang vận hành mô hình chuồng lạnh kết hợp đệm lót sinh học. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo hướng khép kín, giảm phát sinh nước thải và mùi hôi.

Đáng chú ý, chất thải chăn nuôi được xử lý để sản xuất phân hữu cơ, vừa giảm ô nhiễm môi trường vừa tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp. Đây được xem là mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh hiện nay.

Nông nghiệp công nghệ cao: Động lực mới cho nông nghiệp TPHCM - Ảnh 4.

Hệ thống cho ăn, cấp nước và điều hòa nhiệt độ được vận hành hoàn toàn tự động.

Thống kê cho thấy, TPHCM hiện có khoảng 734 trang trại chăn nuôi heo, bò và gia cầm ứng dụng công nghệ cao với tổng đàn hơn 11,8 triệu con. Đây là nền tảng quan trọng để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại, an toàn sinh học và thân thiện với môi trường.

Thực tế cho thấy khoa học - công nghệ đang tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của nông nghiệp TP HCM. Không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí và tiết kiệm lao động, công nghệ còn góp phần thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Nông nghiệp công nghệ cao: Động lực mới cho nông nghiệp TPHCM - Ảnh 5.

Công nghệ đang giúp ngành nông nghiệp phát triển theo hướng an toàn và bền vững.

Dù vẫn còn những khó khăn về vốn đầu tư, nhân lực chất lượng cao và khả năng tiếp cận công nghệ giữa các địa phương, nhưng những kết quả đạt được đang cho thấy đây là hướng đi đúng đắn. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, khoa học - công nghệ được xem là "chìa khóa vàng" giúp TP HCM xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, hiện đại và phát triển bền vững trong tương lai.

Nông nghiệp công nghệ cao: Động lực mới cho nông nghiệp TPHCM - Ảnh 6.

 

Tin liên quan

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Khúc hoan ca 50 năm - một chặng đường kiêu hãnh

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Khúc hoan ca 50 năm - một chặng đường kiêu hãnh

(NLĐO) - Từ một đô thị chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh, TPHCM đã vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước.

Phát động Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026

(NLĐO) - Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026 có tổng giải thưởng 55 triệu đồng.

Cú hích từ thị trường nông thôn và bước chuyển mình của nhà bán lẻ Việt

Năm 2025, chuỗi WinMart/WinMart đạt doanh thu xấp xỉ 39.000 tỉ đồng và ghi nhận 764 cửa hàng mở mới, trong đó 602 cửa hàng tại khu vực nông thôn

nông nghiệp công nghệ cao Cuộc thi công nghệ hiện đại TPHCM công nghệ cao khoa học kỹ thuật nông thôn đầu tư công nghệ ngành nghề nông thôn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo