Điểm nóng xung đột ngày 18-4: "Xương sống" của lực lượng Mỹ phong tỏa cảng Iran

Theo ghi nhận từ Business Insider, Hải quân Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược dẫn vào Iran với sự phối hợp của hơn chục tàu chiến cùng hàng chục phi cơ chiến đấu.

Khu trục hạm Hải quân Mỹ giữ vai trò trung tâm trong chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran. Ảnh: CENTCOM.

Tại Lầu Năm Góc ngày 16-4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã ví các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là "xương sống" của hạm đội mặt nước trong việc thực thi lệnh phong tỏa.

Tướng Caine đặc biệt đề cao yếu tố con người khi cho biết "vũ khí" quan trọng nhất trên những con tàu này chính là các thủy thủ Mỹ.

Mỗi tàu khu trục lớp Arleigh Burke được trang bị gần 100 bệ phóng thẳng đứng chứa tên lửa phòng không và tên lửa tấn công, kết hợp cùng pháo hạm và trực thăng chiến đấu để kiểm soát các mối đe dọa.

Các thủy thủ trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Delbert D. Black (DDG 119). Ảnh: CENTCOM.

Chiến dịch phong tỏa các cảng Iran của Mỹ chính thức bắt đầu từ ngày 13-4, diễn ra ngay sau khi cuộc đàm phán tại Pakistan trước đó không mang lại thoả thuận chung giữa các bên liên quan.

Vào ngày 11-4 và 12-4, quân đội Mỹ đã điều động hai tàu khu trục tiến vào eo biển Hormuz để chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động rà phá thủy lôi của Iran tại khu vực này.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tính đến ngày 16-4, đã có tổng cộng 14 tàu thuyền phải quay đầu để chấp hành lệnh phong tỏa của Mỹ.

Trong đó, vào ngày 14-4, tàu khu trục USS Spruance đã "chuyển hướng thành công" một tàu chở hàng treo cờ Iran khi phương tiện này "cố tình né tránh lệnh phong toả".

Bên cạnh các tàu khu trục, lực lượng Mỹ còn triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng hệ thống máy bay giám sát và máy bay không người lái để bao vây Iran.

Mục tiêu của Washington là triệt tiêu nguồn thu từ dầu mỏ và gây áp lực lên nền kinh tế của Tehran. Tướng Caine cho biết các lực lượng Mỹ bên ngoài khu vực sẽ tiếp tục truy đuổi những tàu treo cờ Iran cố tình cung cấp "hỗ trợ vật chất" cho Tehran, bao gồm cả những tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt.