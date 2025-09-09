HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nóng: Israel tuyên bố tấn công lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar lên án

Lạc Chi

(NLĐO) - Israel nói đã nhắm vào lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha, hành động bị Qatar chỉ trích là vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế.

Quân đội Israel đã tiến hành không kích chính xác nhằm vào "lãnh đạo cấp cao" của Hamas ở thủ đô Doha, các nguồn tin ẩn danh của Israel, bao gồm một quan chức nói với CNNAP vào ngày 9-9. 

Cùng ngày, người dân thủ đô Qatar nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói đen bốc cao trên bầu trời.

Một quan chức Israel xác nhận với AP rằng mục tiêu là lãnh đạo Hamas ở Doha, song không được phép tiết lộ chi tiết ngoài tuyên bố công khai.

Nóng: Israel tuyên bố tấn công lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar lên án- Ảnh 1.

Ảnh chụp từ các clip trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ ở Doha, Qatar vào ngày 9-9. Ảnh: X.

"Trong nhiều năm qua, những thành viên lãnh đạo Hamas này đã chỉ huy hoạt động của tổ chức, chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ thảm sát ngày 7-10 và điều phối cuộc chiến chống lại Israel" - quân đội Israel (IDF) nói trong thông cáo.

"Trước khi tiến hành tấn công, chúng tôi đã có các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, bao gồm sử dụng vũ khí chính xác và sử dụng nguồn tình báo bổ sung" - IDF nói.

Tại Doha, một quan chức Hamas nói với CNN rằng mục tiêu của vụ tấn công là đoàn đàm phán của phong trào này. Trước đó một ngày, trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil Al-Hayya đã có cuộc gặp với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Truyền thông Israel dẫn lời một quan chức cấp cao cho hay mục tiêu tấn công bao gồm cả ông Khalil Al-Hayya.

Nhân chứng cho biết nhiều vụ nổ vang lên tại khu Katara ở Doha, khói nghi ngút bốc lên từ khu vực này. Trong khi đó, đài quân đội Israel nói cuộc tấn công nhằm vào các quan chức Hamas ở Qatar. Al Jazeera, kênh truyền hình nhận kinh phí từ nhà nước Qatar, dẫn nguồn Hamas khẳng định vụ việc nhắm vào nhóm đàm phán lệnh ngừng bắn.

Về phía Qatar, Bộ Ngoại giao nước này lên án vụ tấn công, coi đây là "sự vi phạm trắng trợn tất cả luật pháp và chuẩn mực quốc tế", phát ngôn viên Majed Al Ansari nói với AP. Hiện chưa rõ số thương vong của vụ việc.

Phong trào Hamas từ lâu đặt trụ sở chính trị tại Qatar, nơi đóng vai trò trung gian trong nhiều vòng đàm phán giữa Hamas và Israel. Theo AP, đòn tấn công trực diện vào ban lãnh đạo phong trào này có thể khiến tiến trình thương lượng về lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc trao trả con tin thêm phức tạp.

