HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nóng: Một ngân hàng siết hạn mức chuyển khoản nhanh, tối đa 499.999.999 đồng/lần

Thái Phương

(NLĐO) – Các giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 500 triệu đồng, khách hàng phải chia nhỏ để chuyển nhanh ngay lập tức.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh hạn mức giao dịch nhằm tuân thủ quy định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, toàn bộ giao dịch chuyển tiền trên hệ thống BIDV hiện được áp dụng hạn mức tối đa 499.999.999 đồng cho mỗi lần thực hiện.

"Để thuận tiện trong quá trình giao dịch, với các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn trên 500 triệu đồng, khách hàng có thể chủ động chia nhỏ các giao dịch dưới 500 triệu đồng để thực hiện", BIDV khuyến cáo.

Không chỉ BIDV, hàng loạt ngân hàng như Vietcombank, Eximbank, Agribank, VietinBank, Sacombank cũng đã triển khai quy định mới liên quan đến chuyển khoản nhanh 24/7 qua hệ thống Napas đối với các khoản tiền từ 500 triệu đồng trở lên.

Trước đây, để hỗ trợ khách hàng, các ngân hàng áp dụng tính năng "chia/tách lệnh tự động", giúp các khoản chuyển tiền lớn vẫn được xử lý ngay lập tức qua hệ thống chuyển khoản nhanh 24/7. Tuy nhiên, theo quy định mới, tính năng này đã bị dừng.

Điều này đồng nghĩa, nếu khách hàng thực hiện một lệnh chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động chuyển sang luồng thanh toán thường. Khi đó, thời gian nhận tiền không còn tức thì mà có thể kéo dài vài giờ, thậm chí sang ngày làm việc tiếp theo nếu giao dịch phát sinh vào cuối ngày, cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chia/tách lệnh thanh toán giá trị lớn thành nhiều lệnh nhỏ nhưng chỉ xác thực sinh trắc học một lần là không bảo đảm tuân thủ quy định, tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng cho các hành vi gian lận, lừa đảo. Trong trường hợp này, đối tượng xấu có thể chỉ cần một lần xác thực để thực hiện nhiều giao dịch tiếp theo mà không cần đối chiếu lại thông tin.

Ở góc độ ngân hàng thương mại, lãnh đạo một nhà băng cho biết nhu cầu chuyển tiền giá trị lớn của khách hàng hiện rất cao, đặc biệt với các giao dịch từ 1-2 tỉ đồng, phổ biến ở nhóm khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn. Do đó, việc dừng tính năng tách lệnh tự động có thể gây bất tiện nhất định. 

"Việc dừng chia/tách lệnh tự động là cần thiết. Tuy nhiên, ngưỡng từ 500 triệu đồng trở lên được xem là giao dịch giá trị cao và phải chuyển qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng để kiểm soát rủi ro, thanh khoản… có thể không còn phù hợp với thực tế. Cần xem xét điều chỉnh ngưỡng này" - vị này kiến nghị.

Có thể nâng cấp công nghệ để đáp ứng quy định

Một chuyên gia tài chính cho rằng các ngân hàng hoàn toàn có thể nâng cấp công nghệ để vừa đáp ứng quy định, vừa tạo thuận tiện cho khách hàng. Cụ thể, hệ thống có thể tự động chia nhỏ giao dịch trên 500 triệu đồng, nhưng mỗi lần thực hiện vẫn yêu cầu xác thực sinh trắc học riêng biệt và có sự đồng ý của khách hàng.

Giải pháp này được đánh giá giúp giảm phiền hà khi khách hàng không phải thao tác nhiều lần, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu về an toàn, bảo mật và phòng ngừa rủi ro gian lận trong thanh toán điện tử.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo