Từ 21-4, chuyển khoản từ 500 triệu đồng có thể mất tới 1 ngày để hoàn tất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Từ 21-4, chuyển khoản từ 500 triệu đồng có thể mất tới 1 ngày để hoàn tất

Thái Phương

(NLĐO) – Nếu chuyển khoản trên 500 triệu đồng sau giờ làm việc ngày thứ sáu hoặc sáng thứ bảy, người nhận có thể phải chờ đến đầu tuần sau mới nhận được tiền.

Sáng 18-4, nhiều khách hàng của Eximbank cho biết đã nhận được thông báo qua ứng dụng ngân hàng số về việc thay đổi cách xử lý các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên.

Theo thông báo, từ ngày 21-4, những giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên trên nền tảng Eximbank EDigi sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thường, thay vì tự động tách thành các giao dịch nhỏ để chuyển nhanh qua hệ thống Napas 247 như trước.

"Nếu cần chuyển nhanh, khách hàng sẽ phải thực hiện nhiều giao dịch riêng, mỗi giao dịch có giá trị dưới 500 triệu đồng" – thông báo của Eximbank nêu rõ.

Không chỉ Eximbank, một số ngân hàng thương mại khác cũng đã gửi thông báo tương tự tới khách hàng, về việc sẽ tạm dừng tính năng tự động chia nhỏ các lệnh chuyển tiền lớn nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Các lệnh chuyển tiền của khách hàng từ 500 triệu đồng sẽ không còn được tự động chia, tách nhỏ mà phải đi theo luồng chuyển khoản thường

Lãnh đạo một ngân hàng cổ phần tại TPHCM cho biết việc điều chỉnh này xuất phát từ Thông tư 40/2024/TT-NHNN về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) cùng các văn bản liên quan.

Theo quy định, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng từ 500 triệu đồng trở lên không được thực hiện qua hệ thống bù trừ điện tử và cũng không được phép chia, tách thành nhiều lệnh nhỏ để xử lý qua hệ thống này. Do đó, các ngân hàng buộc phải chuyển các giao dịch giá trị lớn sang luồng thanh toán thông thường để đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý.

Với cơ chế này, thời gian xử lý giao dịch sẽ kéo dài hơn đáng kể. Cụ thể, các lệnh chuyển khoản theo luồng thường có thể mất tối thiểu khoảng 4 giờ để hoàn tất. Trường hợp thực hiện ngoài giờ hành chính, giao dịch sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Đại diện một ngân hàng cho biết nếu khách hàng thực hiện chuyển khoản trên 500 triệu đồng sau giờ làm việc ngày thứ Sáu hoặc vào sáng thứ Bảy, người nhận có thể phải chờ đến đầu tuần sau mới nhận được tiền. "Để bảo đảm tiền đến ngay, khách hàng nên chủ động chia nhỏ giao dịch, mỗi lần dưới 500 triệu đồng để thực hiện chuyển nhanh" – vị này khuyến cáo.

Việc siết quy định đối với các giao dịch giá trị lớn được đánh giá nhằm tăng cường kiểm soát dòng tiền, hạn chế rủi ro trong hệ thống thanh toán, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và an toàn theo quy định hiện hành.

Agribank chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo