Từ 21-4, chuyển khoản từ 500 triệu đồng có thể mất tới 1 ngày để hoàn tất

Sáng 18-4, nhiều khách hàng của Eximbank cho biết đã nhận được thông báo qua ứng dụng ngân hàng số về việc thay đổi cách xử lý các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên.

Theo thông báo, từ ngày 21-4, những giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên trên nền tảng Eximbank EDigi sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thường, thay vì tự động tách thành các giao dịch nhỏ để chuyển nhanh qua hệ thống Napas 247 như trước.

"Nếu cần chuyển nhanh, khách hàng sẽ phải thực hiện nhiều giao dịch riêng, mỗi giao dịch có giá trị dưới 500 triệu đồng" – thông báo của Eximbank nêu rõ.

Không chỉ Eximbank, một số ngân hàng thương mại khác cũng đã gửi thông báo tương tự tới khách hàng, về việc sẽ tạm dừng tính năng tự động chia nhỏ các lệnh chuyển tiền lớn nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Các lệnh chuyển tiền của khách hàng từ 500 triệu đồng sẽ không còn được tự động chia, tách nhỏ mà phải đi theo luồng chuyển khoản thường

Lãnh đạo một ngân hàng cổ phần tại TPHCM cho biết việc điều chỉnh này xuất phát từ Thông tư 40/2024/TT-NHNN về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (đã được sửa đổi, bổ sung) cùng các văn bản liên quan.

Theo quy định, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng từ 500 triệu đồng trở lên không được thực hiện qua hệ thống bù trừ điện tử và cũng không được phép chia, tách thành nhiều lệnh nhỏ để xử lý qua hệ thống này. Do đó, các ngân hàng buộc phải chuyển các giao dịch giá trị lớn sang luồng thanh toán thông thường để đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý.

Với cơ chế này, thời gian xử lý giao dịch sẽ kéo dài hơn đáng kể. Cụ thể, các lệnh chuyển khoản theo luồng thường có thể mất tối thiểu khoảng 4 giờ để hoàn tất. Trường hợp thực hiện ngoài giờ hành chính, giao dịch sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Đại diện một ngân hàng cho biết nếu khách hàng thực hiện chuyển khoản trên 500 triệu đồng sau giờ làm việc ngày thứ Sáu hoặc vào sáng thứ Bảy, người nhận có thể phải chờ đến đầu tuần sau mới nhận được tiền. "Để bảo đảm tiền đến ngay, khách hàng nên chủ động chia nhỏ giao dịch, mỗi lần dưới 500 triệu đồng để thực hiện chuyển nhanh" – vị này khuyến cáo.

Việc siết quy định đối với các giao dịch giá trị lớn được đánh giá nhằm tăng cường kiểm soát dòng tiền, hạn chế rủi ro trong hệ thống thanh toán, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và an toàn theo quy định hiện hành.