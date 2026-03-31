Kinh tế

Ngân hàng thông báo khẩn từ 1-4, chủ tài khoản phải dùng tên thật khi chuyển tiền

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Chủ tài khoản đang sử dụng biệt danh cần liên hệ với ngân hàng để hủy bỏ, chuyển sang tên thật, nhằm tránh trục trặc khi giao dịch

Theo quy định tại Thông tư 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2024), từ ngày 1-4, toàn bộ tên tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại phải đồng nhất với thông tin ghi trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. 

Quy định này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt biệt danh (nickname hoặc iNick) để thay thế tên thật trên giấy tờ tùy thân.

Trước đây, nhiều ngân hàng đã triển khai tính năng đặt biệt danh nhằm mang lại sự tiện lợi cho khách hàng trong việc ghi nhớ và thực hiện giao dịch. Ví dụ, tại Vietcombank, một khách hàng có tên đầy đủ theo căn cước công dân là Nguyễn Thành Đạt có thể đặt biệt danh ngắn gọn như "TĐ". Khi người chuyển tiền nhập biệt danh này, hệ thống sẽ tự động hiển thị số tài khoản tương ứng để hoàn tất giao dịch.

"Biệt danh chỉ đóng vai trò là nhãn tên dễ nhớ, trong khi hệ thống ngân hàng vẫn xác thực danh tính thực tế dựa trên số căn cước công dân và các thông tin định danh khác"- đại diện Vietcombank cho biết.

Lãnh đạo SACOMBANK cũng khẳng định biệt danh tài khoản chỉ là một công cụ hỗ trợ, giúp giao dịch nhanh chóng hơn. Khi mở tài khoản, ngân hàng luôn nhập đầy đủ thông tin pháp lý (tên theo căn cước, số căn cước công dân…) vào hệ thống. Do đó, ngay cả khi sử dụng biệt danh, danh tính chính thức của người nhận tiền vẫn được xác định rõ ràng thông qua các dữ liệu trùng khớp.

Tuy nhiên, việc tồn tại nhiều cách hiển thị tên tài khoản (tên thật và biệt danh) có thể dẫn đến nhầm lẫn, thậm chí phát sinh rủi ro trong quá trình chuyển tiền. 

Do đó, Thông tư 30/2025 được ban hành nhằm khắc phục hạn chế này, các ngân hàng buộc phải "đóng cửa" dịch vụ đặt tên tài khoản bằng biệt danh.

Theo đó, khách hàng đang sử dụng biệt danh cần liên hệ với ngân hàng để hủy bỏ, chuyển sang sử dụng tên thật theo đúng thông tin trên căn cước công dân. Khách hàng nên cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán, hoặc đối tác để tránh gián đoạn giao dịch sau thời điểm trên.

Theo các ngân hàng, những thay đổi này không ảnh hưởng đến số tài khoản cũng như quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Từ ngày 1-4, khi thực hiện chuyển tiền, người gửi cần nhập chính xác số tài khoản và tên chủ tài khoản phải trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu đã đăng ký; nếu vẫn sử dụng biệt danh, giao dịch có thể bị trục trặc.

Những ngày qua, một loạt ngân hàng thương mại đã gửi thông báo đến người dùng về những quy định của Thông tư 30/2025, có hiệu lực từ 1-4. Điển hình, VPBank thông báo từ ngày 1-4 sẽ chính thức dừng triển khai dịch vụ tài khoản iNick.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng không thực hiện chuyển, nhận tiền qua iNick để tránh phát sinh lỗi, thay vào đó sử dụng số tài khoản thanh toán đã đăng ký.

Mọi quyền lợi của khách hàng vẫn được bảo đảm, bao gồm số dư, số tài khoản và các dịch vụ ngân hàng liên quan. Việc đóng iNick sẽ được thực hiện tự động, không phát sinh chi phí.

VPBank cũng đề nghị khách hàng chủ động cập nhật lại số tài khoản với đối tác, người thân để tránh gián đoạn giao dịch...

